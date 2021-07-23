Наступ на противника, подолання водної перешкоди та відпрацювання рейдових дій. Під Миколаєвом сьогодні завершилася активна фаза українсько-британських військових навчань "Козацька булава". 12 днів представники збройних сил країн-партнерів відточували бойові навички, навчалися плануванню операцій та злагодженню дій. А ще неабияк налякали місцевих. Що саме

На полігоні Широкий лан - четверта фаза міжнародних навчань "Козацька булава". Українські бійці разом з британськими колегами відпрацьовують наступ на умовного ворога.

Одне з завдань подолати водну перешкоду. Українські військові рухаються через дамбу, а британські колеги оперативно розкладають мостову переправу, аби важка техніка просунулася по болоту.

Коро, учасник військових навчань з островів Фіджі:

Ми будуємо міст, після цього маємо його переїхати. Ми зараз охороняємо позиції, щоб не було перешкод ззовні, щоб можна було спокійно збудува міст.

Далі колони наносять точкові удари по противнику. Український зенитник із позивним Хамер зізнається, такі маневри - дають змогу обмінятися досвідом з іншими військовими. Побачити як вони діють в тих чи інших ситуаціях.

"Хамер", учасник військових навчань з України:

В нас аналогова техніка, ми працюємо більше по механіці, а вони планшетам, по електронним видам забезпечення. Якщо не буде світла, то вони не зможуть нічого зробити. А в нас все механічне, ми зможемо виконати бойову задачу.

Незалежні спостерігачі, кажуть, спільна робота - ефективна.

Нейтон Девіс, військовий Збройних сил Канади:

Ці навчання проводяться за стандартами НАТО, тож для українських військових співпраця з нами, з британцями - це хороша можливість підвищити професіоналізм.

А от у тих, хто живе неподалік від полігону, інші враження від навчань. Напередодні танкові снаряди потрапили просто на городи до людей.

Ніла Романова, жителька с. Чемерлієво:

Зашуміло, зашипіло, начало взриватися у нас на огороді два снаряди розірвалося. У нас на городі, там в людей порвало. В нас і вікна повилітали.

Вибухнуло буквально в 10 метрах від будинку. Ніхто не постраждав, але майно пошкодило. У будинках повилітали вікна, понівечило паркани, комусь не пощастило з дахом. Це село лише за півтора кілометра від Широкого лану. Люди кажуть, до гучного сусідства вже звикли.

Тетяна Подунайчук, жителька с. Чемерлієво:

Це таке в перший раз. Стріляють. Але нема такого, щоб вікон не було. Це перший раз. А стріляють так, що стіни дрижать.

Сільська влада та військові вислухали скарги, обстежили територію та порахували збитки. Інцидент наразі вивчають слідчі ДБР та військова прокуратура.

Ольга Проценко, речниця територіального управління ДБР у м. Миколаїв:

На даний час за фактом недбалого ставлення до військової служби внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за ч. 3 ст. 125. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 3-7 років позбавлення волі.

На полігоні коментувати ситуацію відмовилися. Але навчань не припинили. Урочисте закриття заходу заплановане на завтра.