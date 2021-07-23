На фронті ворог б'є забороненими калібрами. Сьогодні з мінометів і гранатометів обстріляли українські позиції біля Опитного і Мар'їнки. Крім того, в Мар'їнці поцілили ще й по житловим кварталам, осколками поранило місцевого чоловіка. Наші військові відкрили вогонь у відповідь. Більше про ситуацію на Донбасі розкаже Руслан Смєщук.

Надзвичайно мальовничі степи, що ідуть за обрій. Серед них шахти та яри. І усюди окопи. Це фронт біля міста Золоте, що на Луганщині. Зараз тут - оманлива тиша.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми ждем, очікуємо якихось грандіозних планів - від них - з тієї сторони. Очікуємо поки що.

Сім років тому значну частину Луганщини звільнили від окупантів. Тож вони у ці святкові дні традиційно намагаються нагадати про себе. Збільшуючи кількість обстрілів.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Противник веде такий турбуючий вогонь, зараз йде святкування в багатьох містах звільнення, ми звісно очікували якихось провокаційних дій від них. Але щось такого грандіозного - нічого не було.

Але і повної тиші теж немає.

"Герц", військовослужбовець Збройних сил України:

Цю ніч вони спочатку тихо проводили, але до середини ночі помітили звідки ми спостерігаємо і почали туди стріляти.

А потім під ранок ще й вдарили з кулеметів.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

З п'ятої до шостої години були поодинокі постріли із, як ми любимо казати, "із дашки" - поодинокі постріли крупнокаліберний кулемет. І плюс із ПК трошки пострілювали. Провоцирюють, щоб вилазили-дивилися. Бо там же снайпера є.

І такі турбуючі обстріли тут кожної доби. Така собі фронтова буденність. Але іноді її вдається розрядити. Так сьогодні волонтери передали воякам на позицію смачні ягоди. Хлопці дивуються свіжою лохиною в донбаських окопах вони ще не смакували.