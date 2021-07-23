На Луганщині противник продовжує провокативні обстріли [ Редактировать ]
На фронті ворог б'є забороненими калібрами. Сьогодні з мінометів і гранатометів обстріляли українські позиції біля Опитного і Мар'їнки. Крім того, в Мар'їнці поцілили ще й по житловим кварталам, осколками поранило місцевого чоловіка. Наші військові відкрили вогонь у відповідь. Більше про ситуацію на Донбасі розкаже Руслан Смєщук.
Надзвичайно мальовничі степи, що ідуть за обрій. Серед них шахти та яри. І усюди окопи. Це фронт біля міста Золоте, що на Луганщині. Зараз тут - оманлива тиша.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми ждем, очікуємо якихось грандіозних планів - від них - з тієї сторони. Очікуємо поки що.
Сім років тому значну частину Луганщини звільнили від окупантів. Тож вони у ці святкові дні традиційно намагаються нагадати про себе. Збільшуючи кількість обстрілів.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Противник веде такий турбуючий вогонь, зараз йде святкування в багатьох містах звільнення, ми звісно очікували якихось провокаційних дій від них. Але щось такого грандіозного - нічого не було.
Але і повної тиші теж немає.
"Герц", військовослужбовець Збройних сил України:
Цю ніч вони спочатку тихо проводили, але до середини ночі помітили звідки ми спостерігаємо і почали туди стріляти.
А потім під ранок ще й вдарили з кулеметів.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
З п'ятої до шостої години були поодинокі постріли із, як ми любимо казати, "із дашки" - поодинокі постріли крупнокаліберний кулемет. І плюс із ПК трошки пострілювали. Провоцирюють, щоб вилазили-дивилися. Бо там же снайпера є.
І такі турбуючі обстріли тут кожної доби. Така собі фронтова буденність. Але іноді її вдається розрядити. Так сьогодні волонтери передали воякам на позицію смачні ягоди. Хлопці дивуються свіжою лохиною в донбаських окопах вони ще не смакували.
Дякуємо волонтерам за передачу на фронт. Смачно і багато вітамінів, дякуємо.
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