Рекордну партію героїну на мільйони доларів вилучили у столиці. Наркотрафік через територію нашої країни організували іноземці. Порошок завозили з Ірану і далі везли в інші країни. Всі деталі спецоперації - в матеріалі Даніїла Снісара.

368 кілограмів чистого героїну на понад мільярд гривень! Цю чималу партію контрабандних наркотиків правоохоронці виявили у столиці в одному зі складських приміщень. І як з'ясували силовики - постачала заборонені речовини до України з Ірану група іноземців.

Сергій Федченко, начальник департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції:

Були проведені обшуки на території підприємства, де вони орендували склад, в якому вони зберігали ці наркотики. Всі члени наркоугруповання - це громадяни Туреччини. Ніхто з громадян України не затримувався.

Двох громадян Туреччини правоохоронці затримали. Решта ще в розшуку.

В'ячеслав Сафонов, заступник начальника департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції:

Затримані учасники, але нажаль, не всі. Тому що розуміємо, що на території багатьох держав вони діють і надалі організовують наркотрафік.

За даними поліції, наркотики зловмисники завозили через Вірменію та Грузію, - і звідти, поромом по морю вже переправляли до України. А вже звідси контрабанда мала потрапити до інших країн.

Сергій Федченко, начальник департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції:

Підгружали в пустотілу цеглу героїн, який доставляли через Вірменію, Грузію на територію України, де це розфасовували все. Потім меншими партіями планувалося вивозити в тайниках спеціально обладнаних - до країн Європи.

Щоб затримати наркокур'єрів у спецоперації задіяли чималу кількість іноземних правоохоронців.

Бакур Куртанідзе, начальник відділу боротьби з транзитом наркотиків поліції Грузії:

Министерство Внутренних Дел Грузии приняло участие в беспрецедентной и масштабной спецоперации, в которой участвовала Украина, Грузия и Армения. Мы всегда готовы сотрудничать.

Зараз двоє контрабандистів під вартою. Судитимуть їх в Україні. Іноземцям загрожує до 12 років за гратами.