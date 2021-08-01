COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Ковідна статистика на сьогодні така: майже пів тисячі нових хворих. Одужали при цьому втричі менше людей. Померли - шість.
Найбільше інфікованих у Києві, Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях. За останню добу вакцинували понад 68 тисяч людей. А з початку кампанії щеплення зробили більше ніж п'ятьом з половиною мільйонам українців.
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