Ковідна статистика на сьогодні така: майже пів тисячі нових хворих. Одужали при цьому втричі менше людей. Померли - шість.

Найбільше інфікованих у Києві, Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях. За останню добу вакцинували понад 68 тисяч людей. А з початку кампанії щеплення зробили більше ніж п'ятьом з половиною мільйонам українців.