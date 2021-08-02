Інфляція в Україні зросте через подорожчання електроенергії [ Редактировать ]
Подорожчання електроенергії додасть 0,3% до інфляції. Про це йдеться в звіті НБУ. Фінансисти твердять, що так звана адміністративна інфляція, тобто така, що виникає через адміністративне регулювання цін поступово спадатиме, хоча й залишатиметься відносно високою саме через подорожчання електроенергії, а також тютюнових виробів.
Нагадаю, в ІІІ кварталі цього року ціни на електроенергію для населення з диференційованими тарифами можуть зрости залежно від обсягів споживання.
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