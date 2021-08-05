Подружжя з Києва виготовляло амфетамін на дому [ Редактировать ]
Самі виготовляли і самі ж продавали. У столиці правоохоронці викрили подружжя-наркодиллерів. Чоловік із жінкою у власній квартирі облаштували нарколабораторію і виробляли амфетамін.
Товар відправляли поштою, а гроші отримували на картку. Їхніми клієнтами були українці з різних регіонів. Правоохоронці затримали не лише сімейну пару, а й кур'єра. Спіймали того на гарячому - у поштовому відділенні. Нині всім затриманим мають обрати запобіжний захід.
по теме
368 кілограмів чистого героїну на понад мільярд гривень! Цю чималу партію контрабандних наркотиків правоохоронці виявили у столиці в одному зі складських приміщень. І як з'ясували силовики - постачала заборонені речовини до України з Ірану група іноземців
Ділки звели на території одного з домоволодінь кілька теплиць загальною площею майже 3 тисячі квадратних метрів
Постраждалий зараз перебуває у комі, йому зробили трепанацію. Нападником виявився діючий співробітник управління держохорони. Його вже затримали
Серед зловмисників виявився і перевертень у погонах. Роль таксиста, який рекомендував гостям потрібний заклад, виконував співробітник патрульної поліції Києва, який увесь цей час офіційно знаходився на лікарняному
Зловмисники займалися рекетом у сфері ритуальних послуг. Обклали даниною підприємців, а якщо ті відмовлялися платити, погрожували фізичною розправою, підпалювали автівки
После просмотра записей с видеокамер системы "Безопасный город", следователи быстро вышли на след воришки. Как оказалось, кражу совершила молодая девушка. Она заметила дипломата, у которого на плече висела сумка, в подземном переходе