Самі виготовляли і самі ж продавали

Самі виготовляли і самі ж продавали. У столиці правоохоронці викрили подружжя-наркодиллерів. Чоловік із жінкою у власній квартирі облаштували нарколабораторію і виробляли амфетамін.

Товар відправляли поштою, а гроші отримували на картку. Їхніми клієнтами були українці з різних регіонів. Правоохоронці затримали не лише сімейну пару, а й кур'єра. Спіймали того на гарячому - у поштовому відділенні. Нині всім затриманим мають обрати запобіжний захід.