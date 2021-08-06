Маєте субсидію - чекайте на ревізорів! І якщо вас не буде вдома готуйтесь розпрощатися з комунальними пільгами. Їх просто знімуть. Мінсоцполітики оприлюднило проєкт постанови з новаціями для українців. Кого вони торкнуться? Тему продовжать мої колеги.

Уряд продовжує атакувати отримувачів субсидій! Спочатку навесні там зробили більш жорсткими умови отримання відповідної допомоги, водночас - зникли комісії при райдержадміністраціях, які надавали пільги. Експерти пояснюють: так чиновники готуються до опалювального сезону, коли різко підскочать комунальні тарифи.

Олег Пендзін, економічний експерт:

Субсидій буде катастрофічно не вистачати. Замість того, щоби у Верховній Раді ми побачили зміни до Закону про державний бюджет про збільшення субсидій як мінімум вдвоє, уряд пішов дещо іншим шляхом, він пішов по шляху обмеження кількості людей, які будуть мати право на субсидії.

Згідно з новим проєктом Мінсоцполітики, соціальні працівники ходитимуть по домівках субсидіантів із плановими та позаплановими перевірками. Дивитимуться - чи не в розкішних умовах мешкають громадяни. При цьому і це найбільше турбує пенсіонерів - людину можуть позбавити субсидії, якщо інспектор навіть просто не потрапить у квартиру.

Вікторія Ільчишина, жителька Одеси:

Я считаю, что это неправильно! Да, ходить с проверкой они имеют полное право, но если пришли домой и человек не открыл двери, вы ж понимаете: человек - лежачий. Соцслужбы или кто там проверяющий придёт, а пока тот больной подойдёт, уже никого нету в дверях!

В опозиції впевнені: інспектори навіть спеціально використовуватимуть такі лазівки у нових правилах, щоб виконати завдання керівництва. Загалом тут вважають: на субсидію мають право більше як половина громадян України.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Граждане налоги платят? Платят. На субсидию претендовать могут? Могут. Государство просто искусственно уменьшает количество людей, которые имеют право претендовать на субсидию. И это, я считаю, бесчеловечное отношение государства по отношению к своим гражданам. Естественно, будут массовые суды. Но не все граждане могут обратиться в суд, не все граждане могут нанять грамотного юриста и не у всех граждан, которые живут на пределе выживания, есть даже время написать этот иск, грамотно составить, подать этот иск и являться на судебные заседания.

При цьому опозиціонери нагадують: Кабмін також скасував так звану "карантинну квоту" при нарахуванні субсидій. Тобто, коли на п'ятдесят відсотків були збільшені соціальні нормативи для субсидіантів. Тепер цього немає. Хоча нові локдауни - не за горами.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

То есть тотальное сокращение социальных расходов для малообеспеченных слоёв населения! Это просто, ну, грабёж опять же. Но при этом про себя ж они, про родных, не забывают. Вы ж видите, какие у нас сегодня суммы откатов на всех этих объектах государственной стройки, на всех этих дорогах и так далее! Просто грабят в три морды, понимаете! А людям субсидии урезают, льготы сокращают и всячески лишают их возможности хоть как-то сводить концы с концами. У нас сегодня уже оплата за коммуналку скоро будет больше, чем зарплата, понимаете у большого числа людей.

Ми звернулися з проханням до Міністерства соціальної політики прокоментувати новий проєкт постанови щодо перевірок помешкань субсидіантів. Але у відомстві відповіли, що наразі не готові щось з цього приводу коментувати.