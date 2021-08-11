Наразі в Україні проживає близько п'ятдесяти тисяч гагаузів

Такі різні, але все ж єдині. "Подробиці" продовжують цикл сюжетів до тридцятої річниці незалежності України. Сьогодні мова - про маловідомі етноси, які зберігають самобутні традиції - та водночас пишаються українським громадянством. Аби поспілкуватися з представниками цих народів, наші кореспонденти вирушили у віддалені села. Перші на черзі - гагаузи! Із Одещини - матеріал Андрія Анастасова.

У гагаузів немає власної держави - є хіба що автономія на півдні Молдови. Власне, з нею тут за триста кілометрів від Одеси і межують українські села Котловина та Виноградівка, де, зокрема, й проживає цей самобутній народ.

Є чимало версій про походження гагаузів. Найпоширеніша, що це нащадки стародавнього народу огузів, які спочатку переселилися з Азії до Балкан, а вже потім перебралися на територію сучасної Одещини.

Парасковія Долапчи, жителька Котловини:

Где-то середина восемнадцатого века, середина девятнадцатого века это период переселения на Эту территорию - на Бессарабию. Буджакские степи - переселение гагаузов, и мы где-то взяли что-то от болгар, что-то взяли от греков с одной стороны мы имеем очень большую связь с турками, но они - мусульмане, а мы - православные!

Тепер цей народ своєрідний етнічний феномен. З одного боку, гагаузи тюркомовні - і мова ну дуже схожа на турецьку, з іншого - християни!

Ольга Кулаксиз, директор Одеського обласного центру гагаузької культури:

Он относится к Тюркскому миру: не к турецкому, а к Тюркскому миру, а тюркский мир - он очень Древний, который включает в себя каракалпаков, азербайджанцев, киргизов, туркменов!

Ось так відбуваються посиденьки гагаузьких господинь. В унікальній культурі відчувається вплив як Заходу, так і Сходу: в піснях, орнаментах, танцях.

Жінки доглядають за будинком, займаються килимарством, розписом, плетінням та в'язанням із овечої вовни.

Людмила Ангельчева, жителька Котловини:

Господині смикають вовну, чистять, потім на чесалці розчісують, щоб виходило рівненьке руно, прядуть ниточки, а інші - вже в'яжуть шкарпетки!

Чоловічі справи - це землеробство, виноградарство, тваринництво та ремесла, такі як гончарство, бондарство тощо. Ось місцевий майстер показує, як вирощує сорго - два метри завдовжки.

Потім зв'язує стебла, надає конусної форми, прошиває та виготовляє віники: власне, так, як це робили й двісті років тому. Взагалі - для гагаузів дуже важливе вшанування пам'яті предків, їхніх навичок та знань.

Микола Котляренко, житель Котловини:

Сейчас смотрю: мой внук Иван, вот он возле меня, я, если что-то вяжу он тоже со мной вяжет, мол, дед, я тоже с тобой буду - и только так! Я буду похож только на тебя!

До речі, це знаходить відображення і в гагаузьких Прізвищах, які дуже часто закінчуються на "чи" або "жи".

Парасковія Долапчи, жителька Котловини:

Гагаузские фамилии - они могут говорить о том, Чем занимались наши предки. Вот, допустим, фамилия Арабаджи - это человек, который занимался перевозками. Пынаржи - это человек, который занимался тем, что копал колодцы.

Останнім часом із сільської місцевості молоді люди поступово переїжджають до великих міст. Але не всі. Цей хлопець, приміром, здобув вищу освіту, але вирішив повернутися до гагаузького коріння: займається садівництвом - вирощує мигдаль на березі рідного озера Ялпуг.

Федір Бозаджи, житель Котловини:

Не хотелось бы уезжать за границу так как есть возможность зарабатывать на своей земле. Побывал во многих местах, но все равно - тянет сюда в Котловину, свою родную землю.

У Виноградівці працює Одеський обласний центр гагаузької культури. Тут кажуть, що гагаузів із-поміж інших народностей вирізняє цілеспрямованість, працьовитість та енергійність:

Ольга Кулаксиз, директор Одеського обласного центру гагаузької культури:

Я думаю, что своей активной жизнью, своей активной жизненной позицией на территории Украины они способствуют расцвету вот те традиции, которые есть у нашего народа и они их соблюдают - это и есть закрепление украинскости - потому что мы разные, но мы все одни - мы украинцы!

Наразі в Україні, за даними центру, проживає близько п'ятдесяти тисяч гагаузів. Левова частка на Одещині, але місця компактного проживання є принаймні в десяти регіонах країни.