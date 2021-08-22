Рекордсмен украинского происхождения Игорь Вовковинский умер в США в возрасте 38 лет. Об этом в Facebook рассказала его мама Светлана.

По ее словам, Игорь Вовковинский скончался в одной из американских больниц 20 августа из-за тяжелой болезни сердца.



"Я и его старший брат Олег были с ним до конца. Его последний ужин был: кусок Киевского торта и фанта. А за несколько часов до смерти его навестили жена Олега Алла и дети. Игорь был рад их видеть, и хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над его племянником Андреем, выучил ли он украинский язык за месяц в Украине", - сообщила Светлана Вовковинская в своем Facebook.

Игорь Вовковинский родился в Винницкой области, но в возрасте семи лет его семья переехала в США для проведения операции по удалению опухоли, которая давила на гипофиз и выпускала в организм повышенное количество гормона роста.

В 2010 году Игорь Вовковинский был признан самым высоким жителем США с ростом в 234,5 см, а через время "гиганта" внесли в Книгу рекордов Гиннесса.





Как отметила в своем Facebook волонтер Ирина Головач, Игорь Вовковинский с первых дней войны на Донбассе помогал украинским военнослужащим. По ее словам, вся Украина молилась за Игоря, чтобы он выздоровел, но болезнь сердца оказалась сильнее.

"Игорь был бесконечно добрый и искренний, с большим сердцем, которое так болело и волновалось за наших защитников и за Украину. Не выдержало .... Царство небесное", - написала Головач.

Напомним, что в 2009 году в Таиланде был найден мертвым актер, звезда фильма "Убить Билла" Дэвид Кэррадайн. 72-летний актер повесился на шнуре от занавесок в туалетной комнате в номере отеля.

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