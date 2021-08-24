Водночас усі кошти спрямують на допомогу бразильцям у боротьбі проти COVID-19

Доброчинний аукціон організовує легенда футболу - бразилець Пеле. Колишній спортсмен погодився пустити з молотка власні футболки, світлини з автографом, а також інші, подаровані йому речі.

Та найголовнішим лотом стане позолочений бронзовий вилив стопи Пеле. Водночас усі кошти спрямують на допомогу бразильцям у боротьбі проти COVID-19. Відбудуться торги 22 вересня в Лондоні.

Мартін Нолан, директор аукціону: