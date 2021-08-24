Легенда футболу бразилець Пеле організовує доброчинний аукціон [ Редактировать ]
Доброчинний аукціон організовує легенда футболу - бразилець Пеле. Колишній спортсмен погодився пустити з молотка власні футболки, світлини з автографом, а також інші, подаровані йому речі.
Та найголовнішим лотом стане позолочений бронзовий вилив стопи Пеле. Водночас усі кошти спрямують на допомогу бразильцям у боротьбі проти COVID-19. Відбудуться торги 22 вересня в Лондоні.
Мартін Нолан, директор аукціону:
Пеле - ікона футболу. І він справді "Король". Тут продаватимуть чимало його речей - як особистих, так і тих, які хтось колись йому подарував. Важливо і те, що це благодійний аукціон. Люди завжди готові платити більше, якщо знають, що кошти спрямують на добрі справи.
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