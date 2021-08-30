Сльозогінним газом та водометами поліція Афін розганяла мітинг антивакцинаторів. На акцію проти обов'язкових щеплень зібралося майже сім тисяч людей.

Якоїсь миті мирний протест переріс у хуліганські витівки, учасники почали запускати фаєри. Тоді правоохоронці застосували спец-засоби. У Греції повністю вакциновано половину населення.

При цьому останні соцопитування показали, що більшість греків підтримують обов'язкову імунізацію певних груп персоналу, зокрема медиків та соціальних працівників.