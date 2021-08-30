На Донбассе погиб военный [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 30 августа, на Донбассе в очередной раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север".
Раненого военного срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.
Украинские военные огнем прекратили вражеские обстрелы.
О действиях вооруженных формирований России сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
В штабе ООС сообщили, что с начала субботы, 28 августа, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное.
Напомним, что утром 28 августа противник накрыл Авдеевку артобстрелами, в результате чего пострадали объекты цивильной инфраструктуры и дома мирных жителей. "Укрзализныця" ограничила движение поездов вблизи станции Авдеевка.
по теме
51,7% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой, за скорейшее подписание мирного соглашения по оккупированному Донбассу
84,9% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой, считают, что президент и правительство делают недостаточно для того, чтобы прекратить войну на Донбассе
В Херсонской области, на Арбатской стрелке, в детском лагере "Буревестник" во время вечернего выступления умерла 15-летняя девочка
В понедельник, 30 августа, в метрополитене Киева произошел технический сбой
В Одесской области в пластиковых игрушках "Зверята малыши" нашли в опасные для здоровья элементы, а именно завышенную массовую долю свинца