В понедельник вечером, 30 августа, на Донбассе в очередной раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север".

Раненого военного срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.

Украинские военные огнем прекратили вражеские обстрелы.

О действиях вооруженных формирований России сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В штабе ООС сообщили, что с начала субботы, 28 августа, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Напомним, что утром 28 августа противник накрыл Авдеевку артобстрелами, в результате чего пострадали объекты цивильной инфраструктуры и дома мирных жителей. "Укрзализныця" ограничила движение поездов вблизи станции Авдеевка.