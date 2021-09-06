Україна отримала інноваційні ліки від Ковіду. Вантаж вартістю 20 мільйонів доларів прибув зі Сполучених Штатів як благодійна допомога. Від кого? І як розподілятимуть ці препарати? Усе з'ясував Дмитро Анопченко.

Вантаж для України зібрала американська благодійна організація Direct Relief - неурядова неполітична структура, яка працює в шістдесяти країнах світу, і доправляє медикаменти: від протиковідних препаратів до екстреної допомоги країнам під час стихійного лиха.

Урагани, торнадо, спалахи інфекційних хвороб: у таких випадках у постраждалу країну завжди вилітають поштові літаки Fedex із контейнерами ліків. "Український вантаж", повідомляють вітчизняні дипломати, складається з інноваційних лікарських препаратів зі складними для вимови назвами - Bamlanivimab та Etesevimab. Україна отримала 60 тисяч флаконів. Загальна вартість вантажу - 20 мільйонів доларів.

Українське посольство інформує, що ліки вже прибули, тепер їх розмитнять, і далі вітчизняне Мінохорони здоров'я координуватиме транспортування їх по областях України. Але тут запитання - що ж це за препарати, що про них відомо.

У Штатах про них активно заговорили ще 9 місяців тому. Мовляв, це нова комбінована терапія, яку тестують клініки країни і яка має різко зменшити прояв симптомів хвороби - і, відповідно, знизити кількість госпіталізацій. Виробник надав препарати американським лікарням, порекомендувавши використовувати для пацієнтів із хворобою легкого та середнього ступеня тяжкості, особливо за наявності ризику переходу в тяжку форму.

І відгуки американських медиків - позитивні. Вітчизняні лікарі теж про них чули, і такого точно не станеться, що вони не знатимуть, як прописувати, коли гуманітарний вантаж розвезуть у регіони - запевнила нас українська епідеміологиня, професорка Наталія Виноград.

Наталія Виноград, докторка медичних наук, лікар-епідеміолог:

Я хочу Вам сказати, що ми всі давно знаємо про ці препарати. Але не сподівалися, що їх отримаємо. І ось це - 20 тисяч тих ампул, 40 тисяч тих ампул - це є великий поплавочок, за який ми тримаємось, тому що вже у нас є чим закритися. Так, тяжких ми госпіталізували. А що робити мені із середніми, якщо ми його не госпіталізували і не знаємо, в яку сторону від піде і що за ніч станеться із тим пацієнтом?

За словами професорки, два із цих препаратів в Україні, так само, як і в США, прописуватимуть саме людям, які не в реанімації, - до цього у вітчизняних медиків узагалі не було ліків, які вони могли б ефективно використовувати у таких випадках.

Наталія Виноград, докторка медичних наук, лікар-епідеміолог: