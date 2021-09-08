Китай готовий підтримувати зв'язки із урядом "Талібану" [ Редактировать ]
Китай заявив про готовність підтримувати зв'язки із урядом "Талібану" в Афганістані. У МЗС висловили сподівання, що тимчасовий афганський уряд, цитую, "враховуватиме інтереси народу й діятиме відповідно до очікувань міжнародної спільноти". Напередодні таліби представили свій новий тимчасовий уряд.
У його складі - дев'ять міністрів. До слова, міністром внутрішніх справ став бойовик, якого розшукує американське ФБР. А керівництво уряду - це засновники "Талібану". Раніше ж таліби обіцяли інклюзивний уряд і навіть говорили, що деякі посади обіймуть жінки.
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