У МЗС висловили сподівання, що тимчасовий афганський уряд враховуватиме інтереси народу й діятиме відповідно до очікувань міжнародної спільноти.

Китай заявив про готовність підтримувати зв'язки із урядом "Талібану" в Афганістані. У МЗС висловили сподівання, що тимчасовий афганський уряд, цитую, "враховуватиме інтереси народу й діятиме відповідно до очікувань міжнародної спільноти". Напередодні таліби представили свій новий тимчасовий уряд.

У його складі - дев'ять міністрів. До слова, міністром внутрішніх справ став бойовик, якого розшукує американське ФБР. А керівництво уряду - це засновники "Талібану". Раніше ж таліби обіцяли інклюзивний уряд і навіть говорили, що деякі посади обіймуть жінки.