"Коронавірусний саміт" вирішив провести Джо Байден. Щоб на рівні перших осіб держав і урядів обговорити боротьбу з ковідом. Коли все має відбутися? І чи запросили Україну? Дмитро Анопченко з'ясував перші деталі.

Тема боротьби з ковідом із перших же днів на посаді була пріоритетною для нового американського президента. І ось тепер - повідомляє американська преса – Байден вирішив скликати великий "коронавірусний саміт", зібравши колег-президентів.

Домовитися про масштаби та терміни вакцинації, обговорити умови і час відкриття кордонів. Є ще дві важливі теми, які в Штатах планують порушити. Збільшення постачання вакцини для бідних країн і міжнародне співробітництво в масштабних дослідженнях мутацій вірусу.

Ну а найкраща можливість усіх зібрати - щоб двічі не їздити - це саме під час Генеральної асамблеї ООН, на яку президенти країн світу все одно щороку у вересні збиралися. Так звані «високі дебати» за графіком стартують 21 вересня, і в Білому домі поки що попередньо розглядають варіант попросити всіх політиків прилетіти до Нью-Йорка днем раніше і провести саміт 20-го вересня, ну а потім уже стартують ООНівські дебати. Але, наголошу, дата поки що попередня.

Станом на тепер американська адміністрація вже повідомила країни про намір провести такий саміт, але ще не надсилала офіційних запрошень. І ось чому. Усе впирається знову ж таки в епідемічну ситуацію. Через неї в ООН і досі остаточно не визначились із форматом. Планують, що глави держав приїдуть особисто, але водночас не відкидають альтернативного варіанту - усе ж таки отримати записи їхніх відеозвернень. Але тоді й саміт Байденові доведеться проводити теж віртуально!

Тому станом на тепер (не тільки в журналістів, але й в Офісі президента) немає повної ясності щодо візиту Зеленського. Джерела серед дипломатів повідомили, що нині триває активна підготовка до його прильоту в Нью-Йорк. Згодом це підтвердив пресі й речник президента. Але сьогодні міністр закордонних справ України, коли в нього попросили подробиць, заявив:

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Можливість здійснення такого візиту наразі опрацьовують, але остаточних рішень ще немає, тому що формат участі у Генеральній асамблеї передбачає можливість також онлайн-виступ. Тому ми ухвалимо рішення про те, чи буде це візит наживо, чи це буде онлайн участь президента у ГА ООН.

Отже, "коронавірусний саміт" теж можуть вимушено провести онлайн. Хоча з джерел у Держдепі я чую про наполегливе бажання чинної американської адміністрації, щоб президент поговорив з усіма особисто. Ситуація станом на тепер така: якщо Байден таки вирішить проводити свій саміт наживо, або якщо він особисто виступатиме з ООНівської трибуни в перший день дебатів, то і президент України обов'язково прилетить.

Ну а якщо американці проводитимуть усе онлайн, то і Банкова надішле в ООН відео-виступ. І який саме варіант оберуть - має з'ясуватися вже найближчими днями, коли Білий дім таки визначиться з форматом.