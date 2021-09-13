Опозиція заявила, що буде боротися за повноцінне місцеве самоврядування у Слов’янську [ Редактировать ]
Слухання щодо скасування військово-цивільної адміністрації у Слов'янську - знову на паузі. Цього разу захворів один із суддів. В опозиції ж переконані, розгляд затягують навмисно. Нагадаю, Військово-цивільну адміністрацію у Слов'янську створили наприкінці травня. Усе через те, що міська влада після виборів не змогла знайти спільної мови, зокрема ухвалити бюджет. Тож до позачергових виборів усі рішення ухвалює очільник військово-цивільної адміністрації.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Команда ОПЗЖ будет бороться, чтобы суд состоялся, будем все-таки принимать всевозможные законные меры для того, чтобы справедливость восстановить, чтобы в Славянске работало полноценное местное самоуправление. Если этот факт оставить безнаказанным и без внимания, то завтра точно так же могут сделать в Киеве, Харькове, в Тернополе, потому что, конечно, удобнее вводить прямое президентское правление.
по теме
Серед найбільш гучних заяв: Володимир Зеленський не виключає повномасштабної війни з Росією, хоча й сумнівається, що Кремль на це наважиться.
План вирішення цих проблем пропонують представниці Національної платформи "Жінки за мир". Там кажуть - економічна та соціальна кризи в країні лише поглиблюються.
Перша бійка цієї сесії. Поштовхалися біля трибуни слуга Микола Тищенко і його колишній колега по фракції, а тепер - позафракційний - Гео Лерос.
Українські депутати не проситимуть американський конгрес надати Україні статусу союзника США поза НАТО. Відповідну постанову у Верховній Раді сьогодні провалили.
Сьогодні під куполом знову зібралися депутати. Насамперед визначали, що робитимуть восени. На порядку денному - і скандальні законопроєкти - 5600 про податкові зміни, і про деолігархізацію.