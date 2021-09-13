Слухання щодо скасування військово-цивільної адміністрації у Слов'янську - знову на паузі. Цього разу захворів один із суддів. В опозиції ж переконані, розгляд затягують навмисно. Нагадаю, Військово-цивільну адміністрацію у Слов'янську створили наприкінці травня. Усе через те, що міська влада після виборів не змогла знайти спільної мови, зокрема ухвалити бюджет. Тож до позачергових виборів усі рішення ухвалює очільник військово-цивільної адміністрації.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":