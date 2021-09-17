Президент Украины Владимир Зеленский наградил спортсмена-паралимпийца Максима Крипака званием Героя Украины. Об этом стало известно во время встречи главы государства с участниками Паралимпийских игр в Токио.

Спортсмен является 10-кратным чемпионом Паралимпиады по плаванию. В частности, во время XVI соревнований в японской столице Токио спортсмен принес в актив Украины 7 наград. Также он улучшил рекорд, который держался 11 лет.

Особенно на Играх в Токио засияла звезда Максима Крипака, и наш украинский пловец добыл семь наград. Это великий результат. Улучшил рекорд, который держался 11 лет и был признан лучшим спортсменом XVI Паралимпийских игр. Максим - десятикратный паралимпийский чемпион… Мы прикованы к экранам, когда плывешь именно ты, потому что ты наш герой. И с сегодняшнего дня - Герой Украины.

Отмечается, что был зачитан указ президента, согласно которому паралимпийцу было присвоено звание Герой Украины. Крипак, в свою очередь, выразил благодарность своей команде и пообещал носить звание с гордостью. Он также попросил президента открыть центр для пловцов, альтернативный тому, который существовал в Евпатории.

Читайте также, украинская спортсменка Зоя Овсий стала золотым призером Паралимпиады в Токио. Украинка принесла стране историческое "золото" в метании булавы, она с пятой попытки метнула булаву на 25,12 метров, что стало лучшим результатом соревнований.

Кроме того, украинский пловец Максим Крипак завоевал четвертую золотую медаль Паралимпиады в Токио. Второе место в заплыве занял Стефано Раймонди из Италии, третье - Флоран Марэ из Франции, мировой рекорд в заплыве на 100 м на спине среди мужчин в категории S10 побит.

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