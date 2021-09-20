Англійці провели перегони гумових качок [ Редактировать ]
В англійському Кентербері провели традиційні перегони гумових качок. Так збирають гроші на доброчинність. Щоб узяти участь у змаганнях, треба придбати іграшку за один фунт стерлінгів.
Переможець отримує 250 фунтів. Загалом цьогоріч течією річки Стоур рушили понад 4 тисячі жовтих качечок. Наприкінці маршруту їх усіх дбайливо зібрали для участі наступного року.
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