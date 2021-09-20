Окрім того, Федерація долучила до голосування українців на тимчасово окупованих територіях - у Криму та на Донбасі.

"Единая Россия" - лідер на виборах до Держдуми, далі йдуть комуністи. Активність громадян - 47 відсотків. Такі дані ЦВК на 10-ту ранку, після підрахунку 85% бюлетенів.

Досі не оприлюднили дані електронного голосування в Москві. Через це прихильники опозиціонера Олексія Навального звинуватили владу в намірі вплинути на результати. Незалежні спостерігачі повідомляють про численні фальсифікації: "каруселі" та "вкидання". Окрім того, Федерація долучила до голосування українців на тимчасово окупованих територіях - у Криму та на Донбасі.

Жителів ОРДЛО - під загрозою штрафів та звільнення вивозили безкоштовними автобусами й потягами в Ростовську область. Хто не мав російського паспорта, отримував його просто на вході до дільниці. У вітчизняному МЗС висловили рішучий протест щодо протиправного проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. І закликали міжнародну спільноту результати волевиявлення не визнавати.