Вибори до Держдуми: "Единая Россия" лідирує [ Редактировать ]
"Единая Россия" - лідер на виборах до Держдуми, далі йдуть комуністи. Активність громадян - 47 відсотків. Такі дані ЦВК на 10-ту ранку, після підрахунку 85% бюлетенів.
Досі не оприлюднили дані електронного голосування в Москві. Через це прихильники опозиціонера Олексія Навального звинуватили владу в намірі вплинути на результати. Незалежні спостерігачі повідомляють про численні фальсифікації: "каруселі" та "вкидання". Окрім того, Федерація долучила до голосування українців на тимчасово окупованих територіях - у Криму та на Донбасі.
Жителів ОРДЛО - під загрозою штрафів та звільнення вивозили безкоштовними автобусами й потягами в Ростовську область. Хто не мав російського паспорта, отримував його просто на вході до дільниці. У вітчизняному МЗС висловили рішучий протест щодо протиправного проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. І закликали міжнародну спільноту результати волевиявлення не визнавати.
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Цього разу, окрім анексованого Криму, до так званого "волевиявлення" примусово залучили жителів окупованого Донбасу.
В офіційного Києва є серйозні претензії до Москви. А саме - щодо виборів депутатів у анексованому Криму. А також щодо голосування жителів Донбасу.
Масову незаконну видачу російських паспортів зафіксувала Служба безпеки на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини.
За таких умов певної деєскалації, вояки на передових позиціях у постійній готовності, адже прилетіти може у будь-яку хвилину. Найкраще про це знають ті, хто на фронті із 14-го, і пройшов всі кола того пекла. Вони - справжня еліта українського війська.
Зараз українців збираються масово звозити для голосування на виборчі дільниці в Ростов.