На Сході України поранений український військовий. Його шпиталювали. Надвечір ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. З гранатометів накривав Новомихалівку та Новозванівку. Після опівночі зафіксовано один обстріл з боку окупантів. Неподалік Кам'янки противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру. Докладніше про ситуацію на передовій - Руслан Смєщук.

Передові позиції в районі Золотого - це Луганщина. Серед ярів та шахтарських селищ проходять лінії окопів і бліндажів. Періодично тут спалахують короткі перестрілки. Майже весь минулий тиждень було гаряче.

Юліан, військовослужбовець Збройних сил України:

Починають зі стрілкотні, а потім РПГ пішла і поїхала.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

З кулемета, з автомата, з РПГ стріляли. ВОГи прилітали, вони накидали і накидали нам. А ми що - ми не будемо мовчати - в ответ відкрили. Тут дистанції невеликі, то вони прицільно били.

Але зараз тихо. Вояки розповідають - минулої п'ятниці ворог, імовірно, отримав наказ не стріляти. І окопи навпроти справді замовчали.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

Було трошки загострення, але потім стало трохи тихо. Кожен день обстрілювали наші позиції, а зараз тиша переважно.

Але на фронті така тиша нервує. Тож наразі тут солдати в постійному очікуванні. Тим більше така раптова тиша іноді може свідчити про появу на ділянці ворожого снайпера. Одноокі, так їх називають армійці, немов би чекають, коли розслаблені тишею бійці втратять пильність.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми знаєм, шо у них снайпера працюють, том не особливо голову потрібно висувати. Вони працюють по всій лінії, але і у нас, бо є у нас випадки і поранених….

А ще майже щодня над Золотим фіксують повітряну розвідку. Це ворожі сучасні безпілотники, які дуже важко помітити, не те що поцілити.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони літають на відстані 4, 5 кілометрів. Самі розумієте, що на такій відстані і поцілити по ньому зі звичайної зброї, непросто. Навіть замітити тяжко.

Що ж до загальної ситуації на фронті, минулої доби супротивник щонайменше вісім разів обстрілював українські позиції, один військовий зазнав поранення. Ця доба поки що без обстрілів.