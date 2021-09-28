"Розумну тростину" створили у Франції. За допомогою такого ґаджета містом вільно можуть пересуватися незрячі люди. Які функції має диво-палиця та чи справді вберігає від перешкод - дивіться далі.

Звук відсутній. Отже, на моєму шляху немає перешкод ні праворуч, ні ліворуч.

Так Лоренс прогулюється вулицями Парижа. Жінка незряча з народження і їй добре відомо про всі небезпечні перешкоди мегаполісу. Лоренс не раз доводилося повертатися додому то з розсіченим чолом, то з забитими колінами. Проте так було донедавна.

Ой, здається, щось попереду. Не знаю, що там саме, але потрібно це обійти.

У руках Лоренс "розумна тростина". Ґаджет здатний побачити перешкоди на шляху не лише на рівні землі, а й вище. А також завчасно попередити про небезпеку попереду.

Лоренс Джемет, незряча жителька Парижа:

Добре мати звичайну тростину. Проте нею можна натрапити на перешкоду й так зламати. Крім того, часто отримуєш удари по руках, ребрах або грудях. Тому що бувають перешкоди, які вище землі й тростина на них не натрапляє. Відтоді, як у мене з'явилась "розумна палиця" усе стало набагато простіше.

До тростини приєднані спеціальні датчики. Вони розпізнають перешкоду зліва або справа та передають сигнал у навушники.

Лоренс Джемет, незряча жителька Парижа:

Якщо ви чуєте звук у правому вусі, то перешкода знаходиться праворуч. Отже, потрібно обійти з лівої сторони. Ви змінюєте курс відповідно до того, що чуєте.

Розробники тростини намагалися зробити її універсальною. Саме тому використали музичні звуки.

Франк Бірот, розробник "розумної тростини":

Людям з вадами зору бракує пристрою, який міг би допомогти їм у повсякденному житті. Тому ми вирішили створити такий. Та додали трішки музики.

"Розумна тростина" також допомагає незрячим користуватися громадським транспортом. Голос з палиці повідомляє, скільки саме потрібно чекати на наступний автобус.

Отже, переходимо до меню громадського транспорту.

Громадський транспорт, кожен четвертий автобус - 83. Наступний відправляється за п'ять хвилин від станції Понскарме

Нині пристроєм користуються майже чотири сотні людей у ​​франції. Кілька моделей використовують також у Швейцарії, Німеччині, Бельгії та Італії. Ціна диво-ґаджета близько двох тисяч євро. При чому у Франції більшу частину суми покривають місцеві державні органи.