"Розумну тростину" створили у Франції [ Редактировать ]
"Розумну тростину" створили у Франції. За допомогою такого ґаджета містом вільно можуть пересуватися незрячі люди. Які функції має диво-палиця та чи справді вберігає від перешкод - дивіться далі.
Звук відсутній. Отже, на моєму шляху немає перешкод ні праворуч, ні ліворуч.
Так Лоренс прогулюється вулицями Парижа. Жінка незряча з народження і їй добре відомо про всі небезпечні перешкоди мегаполісу. Лоренс не раз доводилося повертатися додому то з розсіченим чолом, то з забитими колінами. Проте так було донедавна.
Ой, здається, щось попереду. Не знаю, що там саме, але потрібно це обійти.
У руках Лоренс "розумна тростина". Ґаджет здатний побачити перешкоди на шляху не лише на рівні землі, а й вище. А також завчасно попередити про небезпеку попереду.
Лоренс Джемет, незряча жителька Парижа:
Добре мати звичайну тростину. Проте нею можна натрапити на перешкоду й так зламати. Крім того, часто отримуєш удари по руках, ребрах або грудях. Тому що бувають перешкоди, які вище землі й тростина на них не натрапляє. Відтоді, як у мене з'явилась "розумна палиця" усе стало набагато простіше.
До тростини приєднані спеціальні датчики. Вони розпізнають перешкоду зліва або справа та передають сигнал у навушники.
Лоренс Джемет, незряча жителька Парижа:
Якщо ви чуєте звук у правому вусі, то перешкода знаходиться праворуч. Отже, потрібно обійти з лівої сторони. Ви змінюєте курс відповідно до того, що чуєте.
Розробники тростини намагалися зробити її універсальною. Саме тому використали музичні звуки.
Франк Бірот, розробник "розумної тростини":
Людям з вадами зору бракує пристрою, який міг би допомогти їм у повсякденному житті. Тому ми вирішили створити такий. Та додали трішки музики.
"Розумна тростина" також допомагає незрячим користуватися громадським транспортом. Голос з палиці повідомляє, скільки саме потрібно чекати на наступний автобус.
Отже, переходимо до меню громадського транспорту.
Громадський транспорт, кожен четвертий автобус - 83. Наступний відправляється за п'ять хвилин від станції Понскарме
Нині пристроєм користуються майже чотири сотні людей у франції. Кілька моделей використовують також у Швейцарії, Німеччині, Бельгії та Італії. Ціна диво-ґаджета близько двох тисяч євро. При чому у Франції більшу частину суми покривають місцеві державні органи.
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