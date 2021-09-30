Слухання щодо скасування військово-цивільної адміністрації у Слов'янську знову перенесли. На паузі - вже кілька слухань поспіль. Цього разу суд не встиг ознайомитися з документами, які подали сторони процесу. Минулого - через хворобу одного із суддів. В опозиції вважають, що розгляд справи затягують свідомо. Нагадаю, Військово-цивільну адміністрацію у Слов'янську створили наприкінці травня. І тепер усі рішення там ухвалює очільник військово-цивільної адміністрації.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Наша команда "Опозиционной платформы - За жизнь" и 11 ноября, и дальше будет отстаивать интересы жителей, которые вибрали себе местную власть и не хотят сегодня жить в таком узурпированом режиме.

Мы требуем, чтобы все люди, которые выбрали себе местную власть, могли жить в нормальном мирном режиме местного самоуправления.