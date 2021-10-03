Міністерство охорони здоров'я подало в Мін'юст на затвердження наказ щодо примусової вакцинації громадян від коронавірусу. У неділю ввечері, 3 жовтня, в ефірі прорами "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" міністр юстиції України Денис Малюська поділився рішенням свого відомства.

За його словами, наказ від МОЗ прийде до Міністерства юстиції на реєстрацію, там будуть остаточно затверджені професії, представники яких підлягають обов'язковій імунізації.

Ми очікуємор на реєстрацію наказу від МОЗ десь у понеділок. Міністерство охорони здоров'я маэ право визначати перелік катеорій професій, де вакцінація є обов'язковою. Таких категорій буде дві - державні службовці і працівники сфери освіти.

Малюська додав, що питанням обов'язкової вакцинації медиків буде займатись безпосередньо МОЗ. В Мін'юсті будуть вивчати текст наказу, оскільки він співвідноситься з вимогами законодавства, але в якомусь вигляді буде дискусія з приводу формулювань, але він точно вийде найближчим часом.

Читайте также, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что в ближайшее время в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса. По его словам, на данный момент продолжается работа над соответствующим приказом Министерства здравоохранения.

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