Обязательная вакцинация: как будут "наказывать" за отказ [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
В четверг, 30 сентября, в ходе брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что в ближайшее время в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса. По его словам, на данный момент продолжается работа над соответствующим приказом Министерства здравоохранения.
Минздрав никогда не заявлял о принудительной вакцинации. Не нужно подменять понятия принудительная и обязательная вакцинация. Обязательная вакцинация говорит о том, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе, если есть прививки. Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу.
Кого коснется обязательная вакцинация
В приказе четко определен перечень профессий:
- все педагоги,
- работники центральных органов исполнительной власти (министерств, их структурных подразделений на месяцах и местные государственные администрации).
Когда будет приказ Минздрава
Приказ Минздрава об обязательной вакцинации, по информации главы ведомства, уже есть, он пошел на согласование в центральные органы исполнительной власти.
Сегодня я проводил совещание с представителями Гоструда, поскольку мы отрабатываем алгоритм. Когда приказ будет применен, он вступит в силу, какие могут быть последствия, какие могут быть процессы, куда будут жаловаться те, кто будет отстранен от работы. Чтобы мы не упустили никаких юридических моментов и приказ после его принятия сразу начал действовать.
Что будет за отказ от вакцинации?
В случае отказа теми, кто подлежит обязательной вакцинации, люди будут отстранены от работы.
Мы не говорим об увольнении. (Те, кто откажется от вакцинации, - ред.) отстраняются от работы на период действия карантина без сохранения зарплаты.
Читайте также, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование, их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава.
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