Індія виплачуватиме родинам померлих від ковіду по 600 доларів [ Редактировать ]
По 600 доларів підтримки родинам померлих від ковіду виплачуватиме уряд Індії. Таке рішення ухвалив Верховний суд країни. Щоб одержати компенсацію, рідні мають подати відповідну заяву.
Гроші надійдуть упродовж місяця. Ще 2005 року в Індії ухвалили закон, згідно з яким сім'ям загиблих унаслідок стихійного лиха передбачена грошова допомога. А пандемія, на думку урядників, повністю підпадає під дію цього документу.
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