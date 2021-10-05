Двоє українців загинули в Бельгії на робочому місці. Це трапилося минулого тижня. Поки що інциденти розслідує бельгійська трудова інспекція. А українське Міністерство закордонних справ досі не поставили до відома. Олена Абрамович з'ясовувала, що сталося і на що можуть претендувати сім'ї загиблих.

Про це не розповідали в національних бельгійських ЗМІ і навіть не повідомили українське консульство - куди в разі смерті іноземців інформація має надходити передусім. Про загибель українських заробітчан короткі новини з'явились лише на регіональних новинних сайтах Бельгії.

"21-річний чоловік загинув після смертельного інциденту на ArcelorMittal". Такий заголовок з'явився у виданні міста Гент, де, власне, розташований завод виробника металевих конструкцій. Аварія сталась у середу ввечері, загиблий був вихідцем з України. Виконував ремонтні роботи на конвеєрі, коли одна з котушок відірвалась і полетіла йому в голову.

Ян Корнеліс, представник "ArcelorMittal":

Щось пішло не так під час демонтажу робочого ременя. Наші фахівці прибули на місце події, щоб з'ясувати точні обставини аварії. Потерпілий працював на субпідрядника групи M.B.S. Насамперед ми хотіли б висловити співчуття родині та друзям загиблого.

Ще один інцидент стався минулого понеділка на будівництві нової лікарні в місті Шарлеруа. Двоє українців зірвалися з риштувань, один з них у лікарні з тяжкими травмами. Інший у середу помер.

Девід Ван Другенброк, керівник проєкту будівництва майбутньої лікарні:

Два муляри укладали фасадну цеглу на риштування. На цьому етапі досі незрозуміло, що могло статися. Усі стандарти безпеки були дотримані, але коли ви працюєте на висоті шість-сім метрів, це завжди небезпечно.

Розслідує інциденти бельгійська трудова інспекція. Там запевнили - зв'яжуться із сім'ями загиблих. Та спочатку мають з'ясувати, хто за що відповідає у цій ситуації.

Дам'єн Делятур, керівник управління контролю Федеральної служби праці Бельгії:

Щодо інциденту в Шарлеруа, де двоє працівників зірвалися з риштування, то це були особи, які приїхали у відрядження від польського роботодавця, котрий своєю чергою був субпідрядником у нідерландського роботодавця, а той отримав замовлення на роботи тут, у Шарлеруа. Тому спочатку треба зібрати цей пазл, щоб зрозуміти, хто на кого працював і за яких обставин.

Хай там як, родина загиблих має право на компенсації. І, найімовірніше, їх повинна виплатити Польща, оскільки за законами роботодавець мав подбати про поліс, перш ніж відряджати працівника за кордон.

Дам'єн Делятур, керівник управління контролю Федеральної служби праці Бельгії:

Та якщо страхування не було оформлене в Польщі, таке теж буває, рідні загиблого можуть претендувати на компенсацію з бельгійського фонду страхування від нещасних випадків на роботі, оскільки аварія сталася саме на території Бельгії.

Страхові виплати зазвичай мають покрити витрати на транспортування тіла загиблого додому, а це зазвичай коштує від трьох з половиною тисяч євро. А також поховання і, можливо, додаткові компенсації для сім'ї. Проте, щоб їх отримати та пришвидшити процес, родичам слід самим звернутися до бельгійської трудової інспекції. Або хоча б до кризового центру міністерства закордонних справ.