В Германию через Украину: пограничники арестовали группу нелегалов [ Редактировать ]
Сотрудники пограничной службы Мукачевского пограничного отряда задержали группу нелегальных мигрантов из Турции, которые пытались попасть в Германию из Украины. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
Таким образом, 4 человека были обнаружены пограничниками во время патрулирования административной черты между Украиной и Венгрией. нелегалы пытались перелезть через оградительный забор. При этом, увидев сотрудников ГПСУ, нелегалы пытались скрыться.
Отмечается, что задержанные граждане Турции не имели с собой удостоверений личности. В настоящее время их доставили в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда. Оценку действиям иностранцев и их дальнейшую судьбу будет решать суд.
Фото: ГПСУ
Читайте также, в Мазовецком воеводстве на территории Польши была обнаружена нелегальная фабрика по производству табачных изделий, где работали граждане Украины. Из помещения были изъяты вся производственная линия, упаковочные машины, генераторы, готовые табачные изделия и материалы для их производства.
Кроме того, в Черниговской области сотрудники пограничного отряда задержали 7 нелегальных мигрантов. Их обнаружили на стыке границ Беларуси и России, иностранцы находились на территории Украины транзитом, после проверки их привлекут к ответственности.
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