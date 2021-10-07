Задержанные граждане не имели с собой паспортов/ фото: ГПСУ

Сотрудники пограничной службы Мукачевского пограничного отряда задержали группу нелегальных мигрантов из Турции, которые пытались попасть в Германию из Украины. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Таким образом, 4 человека были обнаружены пограничниками во время патрулирования административной черты между Украиной и Венгрией. нелегалы пытались перелезть через оградительный забор. При этом, увидев сотрудников ГПСУ, нелегалы пытались скрыться.

Отмечается, что задержанные граждане Турции не имели с собой удостоверений личности. В настоящее время их доставили в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда. Оценку действиям иностранцев и их дальнейшую судьбу будет решать суд.

Фото: ГПСУ

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Кроме того, в Черниговской области сотрудники пограничного отряда задержали 7 нелегальных мигрантов. Их обнаружили на стыке границ Беларуси и России, иностранцы находились на территории Украины транзитом, после проверки их привлекут к ответственности.

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