В Черниговской области сотрудники пограничного отряда задержали 7 нелегальных мигрантов. Их обнаружили на стыке границ Беларуси и России. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Среди задержанных нелегалов были 6 граждан Азербайджана и один гражданин Грузии. При этом одного из них разыскивали украинские правоохранители.

Задержанные - шесть граждан Азербайджана и один Грузии. Выяснилось, что один из них был без документов, предварительно выходец из Азербайджана, которого разыскивали правоохранители за кражу в Одесской области.

Отмечается, что иностранцы находились на территории Украины транзитом. Все нелегальные мигранты сейчас задержаны до установления личности, а также всех обстоятельств нарушения, которое они совершили. После проверки их привлекут к ответственности за нарушение границы и пограничного режима.

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Кроме того, государственный пограничный комитет Беларуси заявил о смерти человека на границе с Литвой. инцидент произошел на белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Бенякони, мужчина был обнаружен белорусскими пограничниками в тяжелом состоянии.

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