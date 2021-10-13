Ноу-хау по-естонськи! Дослідники одного з університетів Естонії розробили технологію, завдяки якій із торфу можна виробляти акумулятори для електрокарів. Більше про естонський стартап - далі в сюжеті.

Легко та дешево! Саме так естонські дослідники охарактеризували свій стартап. Науковці вигадали, як зі звичайного торфу виробляти натрій-йонні акумулятори для електромобілів. А вони, на думку деяких фахівців, потенційно можуть витіснити своїх прямих конкурентів - літій-йонні акумулятори. Через нижчу вартість і збереження потужностей навіть попри розрядження "до нуля".

Дослідники Тартуського університету розповідають - розробили чітку технологію виробництва батарей. Торф - завдяки кількагодинному нагріванню в печі - перетворюватимуть на вуглецевий порошок. І саме він - стане основою акумулятора.

Енн Луст, професор Тартуського університету:

Ми вигадали хитрість, яку можна застосувати до торфу. Запевняю, з нього ми отримаємо якісний вуглець, який згодом використаємо для виготовлення акумуляторів.

Винахідники вже звернулися до уряду Естонії з проханням профінансувати їхні фінальні випробування. Свою ідею називають "майже досконалою". Бо насамперед виробництво таких батарей коштуватиме дешевше, а тому їхня вартість при продажі - теж буде нижчою. Це, впевнені розробники, приверне увагу покупців.

Енн Луст, професор Тартуського університету:

Люди потребують дешевих акумуляторів. І єдиний вихід - виробляти натрій-йонні батареї. Бо літій-йонні - дуже дорогі. Особливо на тлі здорожчання літію.

Також учені з інституту запевняють - запустити масове виробництво батарей із торфу нескладно.

Енн Луст, професор Тартуського університету:

З тонни торфу ми можемо отримати приблизно 200 кілограмів вуглецевого порошку. Це - непоганий показник для виробництва.

І хоча деякі скептики не вірять, що натрій-йонні батареї забезпечуватимуть таку саму потужність, як і літій-йонні - розробники з Естонії упевнені, що їм таки вдасться виробляти батареї з торфу, які принаймні забезпечуватимуть роботу електрокарів.