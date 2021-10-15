Міжнародний день сільської жінки святкують сьогодні у всьому світі. Його започаткували 26 років тому в Пекіні, аби підтримати господинь і визнати їхню ключову роль у розвитку держави. Часи змінюються, і жінки з периферії потроху руйнують стереотипи.

Тож яка вона - сучасна сільська жінка? Розкаже Марічка Мельник.

Будні Стелли Кульчицької не схожі на сільські. У неї немає великого городу, вона не тримає рогатої худоби і не робить закруток на зиму.

Стелла Кульчицька, селянка:

И гуси были, и куры были и все, и поросята, но здесь, ну знаете, хочеться заниматься чем-то одним и успешно его делать.

Пані Стелла - мати-героїня, має 13 дітей. Семеро своїх і шестеро усиновлених. Усе своє життя присвятила родині. Каже, щоб з усіма підтримувати тісний зв'язок, потрібно багато сил та часу.

Стелла Кульчицька, селянка:

Я вот какое-то время переживала, что вот мама - это такой груз, это такая вот да, как сказать, вот только этим и занимаешься. Мне теперь классно быть мамой. Это как всегда утро, это как всегда школа, занимаемся малышом все. Потом все приходят с работы, со школы. Потом как обычно уроки.

У будні селянка не лише готує та прибирає, а й знаходить час на себе та власного хобі. За фахом пані Стелла - музикант. Пише музику та вірші. Чоловік обладнав для неї персональну студію звукозапису.

Бог дал нам жизнь, чтобы мы были счастливы. Бог дал нам жизнь, чтобы мы наслаждались ей. Бог дал друзей, чтобы вместе радоваться. Бог дал семью, чтобы в небе быть с ней.

Стелла і Сергій уже 29 років разом. Кажуть, діти та музика завжди допомагали переживати складні часи. Наразі творчих напрацювань у сімейному архіві не злічити.

Это мы на День рождения папе подарили. Вот так вот поснимали, говорит, та давай. Это сын мой делал, решил меня вот когда я ржу взять, я говорю оставляй. По воле Бога создана семья, друзья, родня, родители и дети и каждый со своим теплом огня.

Ще одне захоплення жінки - рукоділля та шиття. Дизайн придумує сама, оздоблює будинок та шиє одяг для родини.

Вот что-то там придумаешь, модель маме скажешь и мама все пошьет. Я очень люблю делать все своими руками. Иногда, когда так загрузаю уже в чем-то, то я говорю - папа купи мне что-нибудь. Я бы делала картины, я бы делала обои.

Стереотипи про сільську жінку потроху відмирають. Тепер господині мають безліч можливостей, але всіх їх об'єднує прагнення до кращого життя і піклування про родину, а отже - виховання гідних громадян своєї країни.