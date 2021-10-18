У "червоній" зоні карантину опинились п'ять областей України [ Редактировать ]
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей України - Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська й Запорізька. Там під забороною робота громадських закладів і непродовольчих ринків.
Обмежень можна уникнути лише за умови стовідсоткової вакцинації персоналу й відвідувачів. Посилений карантин відсьогодні й у Львові.
Нічні клуби закрито, школярів відправили на двотижневі канікули. У театри й галереї можна зайти тільки із сертифікатом вакцинації чи негативним ПЛР-тестом.
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