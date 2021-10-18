Люди зможуть подорожувати між регіонами тільки при наявності ковід-паспорта [ Редактировать ]
В іншу область - лише із сертифікатом вакцинації або негативним тестом. З 21 жовтня в Україні запрацюють нові правила пасажирського сполучення між регіонами.
Їх обговорили під час селекторної наради у президента. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, 95% госпіталізованих - невакциновані. Аби спонукати людей до імунізації, прем'єр доручив затвердити зручний графік щеплень для кожної області.
А правоохоронці відзвітували про боротьбу з підробленими тестами та сертифікатами. Кажуть, лікарів та представників лабораторій - уже притягають до відповідальності.
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