Погоджувальна рада: найгостріше депутати обговорювали питання газу та тарифів [ Редактировать ]
Такі самі правила, як у міжобласному транспорті, можуть запровадити й у Верховній Раді. Тобто в парламент пускатимуть лише вакцинованих або тих, хто має негативний тест. Правило стосуватиметься як депутатів та їхніх помічників, так і журналістів. Відповідну постанову винесуть на голосування вже цього тижня.
Коли запрацює норма? І які ще законопроєкти розглядатимуть - розкаже Анна Каменєва.
Парламент лише для щеплених або протестованих. Нардепи пропонують обмежити доступ до будівлі. Усім. Аби зайти до Верховної Ради, треба показати
Сертифікат вакцинації, або ПЛР-тест, 72 години, або антиген 48 годин.
Цю постанову розглянуть уже в четвер, а діятиме вона, найімовірніше, з листопада. Завтра ж почнуть роботу з обрання першого віцеспікера. Потому - знову візьмуться за олігархів. Розглянуть 12 постанов, які розблокують підписання документа. А ще - вирішуватимуть, як виправити помилку, якої припустилися під час голосування. Тоді ухвалили три взаємовиключні поправки, і тепер незрозуміло, хто за законом вестиме реєстр олігархів - РНБО чи НАЗК.
Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:
Він може бути - або а) підписаний, направлений президенту, або б) якщо там будуть віднайдені якісь суперечності, регламент 131 стаття - дає можливість цей законопроєкт доопрацювати в стінах Верховної Ради. Проголосувати цю одну неузгодженість, і після цього він направляється знову ж таки президенту України на підпис.
У середу парламент розгляне проєкт Держбюджету на наступний рік - у першому читанні. А в четвер, за спецпроцедурою, скандальний законопроєкт 5600.
Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":
В першу чергу там будуть підвищені податки для нас з вами. Комусь - на оренду своєї земельної ділянки або її обслуговування, комусь на збільшення навантаження через збільшення повноважень податкової. А комусь на заборону виїзду за кордон України, тому що на підприємстві, який вони очолюють, є податковий борг.
Та найактивніше на погоджувальній раді обговорювали питання, якого на порядку денному цього тижня немає, - тарифи на газ і тепло.
Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":
47 гривень за тисячу кубічних метрів для бюджетних установ освіти Тростянецької міської ради Сумської області. І так по всій Україні. Ви розумієте, що це з меморандумом, де по 13 гривень стоїть - нічого спільного немає?
Олена Кондратюк, заступник голови Верховної Ради України:
Через відсутність договорів на Київщині медичні заклади й школи, садочки змушені виходити на відкриті торги та купувати газ вже зараз по 40 грн.
Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":
Інформація йде з Херсону, де чайником в обласній лікарні воду гріють, з інших регіонів України. Абсолютно катастрофічна ситуація з тим, що зірвано вперше з 2014 року початок опалювального сезону.
Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":
Історія зараз з цінами на тепло і на газ - вона може торкнутися і ковідних лікарень. Тому що не всі лікарні, на жаль, на балансі міських рад, наш меморандум підписаний якраз між містами та державою. І ми упустили там обласні ради. І нам треба зробити на це теж акцент.
Нардепи пропонують зібрати термінове засідання консультативної ради з питань місцевого самоврядування. В опозиції наполягають - піти далі й законодавчо врегулювати питання з тарифами. Адже вже зараз промисловість і підприємства змушені купувати газ за високою ціною.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
По 50 грн за куб. Ті підприємства, які виробляють товари першої необхідності, вони будуть вимушені підіймати ціни. І це стосується хліба, цукру, те, що людина купує кожен день. Треба прийняти законопроєкт, який змішує газ власного видобутку з імпортованим газом, який є в сховищах. З імпортованим газом, який закуповується ще. Робимо єдину ціну для всіх категорій споживачів, даємо додаткові субсидії людям.
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