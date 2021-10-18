У Греції запалили Олімпійський вогонь зимових Ігор, які відбудуться наступного року в Пекіні. Щоправда - через пандемію церемонія пройшла без глядачів. Але не без пригод.

На урочистості прорвалися протестувальники. І хоча зірвати подію їм не вдалося - та вони привернули до себе увагу організаторів Ігор. Більше розкаже Марина Біленька.

Стародавній Олімпії, на батьківщині Олімпійських ігор, збираються так звані "жриці", високопоставлені грецькі й китайські чиновники та представники комітету змагань. На вівтарі давньогрецького храму Гери за допомогою параболічного дзеркала від сонячних променів запалюють Олімпійський вогонь.

Під час урочистостей лунають жіночі крики. Дві дівчини й один чоловік прорвалися через охорону. Тримають прапор Тибету і плакат з написом "Ні!" геноцидним іграм". Протестувальників побачили всі присутні, та їм не вдалося перервати церемонію - втрутилася поліція.

Томас Бах, президент Міжнародного олімпійського комітету:

Олімпійські ігри - універсальні, вони понад усіма відмінностями, що розділяють суспільство, й об'єднують людство в усьому його розмаїтті.

Правозахисні організації намагаються привернути увагу світу до політики Китаю щодо уйгурів. Це корінний народ, який живе на заході країни, за віросповіданням - мусульмани-суніти. Видання "Нью-Араб" повідомляє: комуністичний режим створив табори, куди примусово переселяє уйгурів. Там їх піддають психологічним знущанням та масовій стерилізації. До того ж з 2018 року в регіоні масово знищують мечеті, про що свідчать знімки супутників. Влада Китаю ці звинувачення відкидає. Тож протестувальники закликають бойкотувати Олімпіаду, яку прийматиме цієї зими Пекін.

Пема Дома, учасниця акції протесту:

Чи ви спортсмен, чи політик, чи просто глядач, який щоразу стежить за Олімпіадою, ви маєте знати, що просто зараз відбувається в Китаї. Немає значення, чи підтримуєте ви цю країну. Наша акція про свободу слова та внутрішнього пересування, це речі, які ми поважаємо як міжнародна спільнота, а геноцид - це червона лінія. Ми всі повинні вимагати від МОК скасувати зимові Ігри в Пекіні, доки Комітет не проведе додаткового розслідування.

Уперше китайська столиця приймала ігри влітку 2008 року. Міжнародний олімпійський комітет протистоїть критиці й через те, що вже вдруге визначив Пекін містом проведення змагань, хоча китайська влада продовжує порушувати права людини.

Хуан Антоніо Самаранч, очільник координаційної комісії щодо проведення зимових Олімпійських ігор у Пекіні:

Кожен має право на власні ідеї, позицію та принципи. Тож ми ніяк не можемо прокоментувати ці протести.

Напередодні акція проти Олімпійських ігор-2022 в Пекіні відбулася також в Афінах. Поліція затримала двох дівчат, які намагалися повісити на риштовання навколо Акрополя тибетський прапор. Скандували: "Бойкот Пекіну-2022", "Немає свободи - немає ігор" і "Вільний Тибет". Адже Пекін також звинувачували в придушенні культурної й релігійної свободи в Тибеті.

Традиційну естафету Олімпійського вогню по Греції скасували на тлі пандемії. Тож саме до Акрополя мають доправити вогонь. Тут він пробуде до ранку. А на окремій церемонії у вівторок символ Олімпіади передадуть китайській делегації.