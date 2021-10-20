Північна Корея здійснила нові випробування балістичної ракети [ Редактировать ]
Нові випробування балістичної ракети підводного пуску відбулися в Північній Кореї.
Запуск провели з акваторії поблизу східного порту Сінпо в Японське море. І вже є реакція світу.
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