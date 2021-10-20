Шоста "червона"! Від цієї суботи, 23 жовтня, Сумська область переходить до режиму посилених карантинних обмежень. Але повного локдауну не запровадять - навіть у "червоних" зонах. Інакше - економіка буде в нокдауні, кажуть в уряді. Тож бізнес - працюватиме, незалежно від кольору регіону. Єдина умова - вакцинація. Ковід-сертифікат стає перепусткою в безкарантинне життя.

І вже відзавтра, якщо ви плануєте поїздку в інше місто, разом із квитком, готуйте паспорт щеплень. Докладно про всі транспортно-карантинні вимоги, розкаже наша Олена Мендалюк.

Те, про що попереджали ще минулого тижня наближається: тепер будемо подорожувати по-новому. Збираєтеся в інше місто? Крім валізи та квитка не забудьте ковід-сертифікат. Бо вже з цієї ночі діятимуть нові правила:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Усі міжобласні перевезення будуть дозволені лише якщо пасажири мають ковід-сертифікат, або чинний негативний тест. Ми говоримо і про залізничний, і про авіаційний, і про автобусний транспорт.

І тут важливе уточнення. Ковід-сертифікат потрібен, Лише якщо ви їдете в іншу область. У межах регіону - поки що можна пересуватися без паспорта вакцинації. Єдине, що має значення - карантинний колір місця посадки:

Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці":

Розрізняються регіони посадки - це "жовта" зона, або "червона". Для "жовтої" - достатньо однієї дози, якщо це "червона" знана... То потрібно мати повний курс вакцинації.

Але ці правила не поширюються на неповнолітніх. Бо ж підлітків, молодших за 18 років, у нас поки що не вакцинують. Що ж робити тим, хто не хоче, або не може зробити щеплення проти ковіду?

Наталія, пасажирка потяга:

Не все могут вакцинироваться. Вот я, например, перенесла уже, это было давно, а сейчас у меня такое состояние, что я не могу сделать прививку.

Тож єдина альтернатива для таких, як пані Наталія, - ПЛР-тест. Він має бути зроблений не пізніше ніж за 72 години. Підійде й експрес-тест. От тільки на відміну від вакцинації, ця процедура - Не безкоштовна. До речі, на вокзалах великих міст обіцяють встановити й лабораторії, де за 15 хвилин можна зробити тест, і мобільні пункти, де можна буде вакцинуватися.

Вадим Бусурулов, в.о. начальника вокзалу станції "Дніпро-головний":

Інформація про вакцинацію вона вже розміщується на вокзалі. Буде відкрито цей пункт. Це може бути провідник це може бути будь-який працівник залізниці, який надасть інформацію і громадянин наш зможе піти й зробити вакцинацію.

Далі - питання контролю. В аеропортах - ковід-сертифікати та ПЛР-тести перевірятимуть під час посадки. Зрештою, це вже й так роблять. На залізничних вокзалах документи треба буде показати провідникові. І він має право не пустити у вагон. А от встановлювати справжність довідок або висаджувати пасажира з поїзда можуть лише правоохоронці. Що ж до автобусних перевезень, то тут відповідальність покладено на... перевізників.

Ігор Клименко, голова Нацполіції України:

Ми маємо чітко розуміти відповідальних осіб. Наприклад, керівників автотранспортних підприємств або фірм, які здійснюють перевезення наших громадян, тих осіб, які несуть відповідальність. Як адміністративну, так і деколи кримінальну, зокрема за недотримання епідеміологічних норм.

А покарання за порушення - штраф. Що думають про це самі люди? Ідемо на залізничний вокзал у Дніпрі. Біля кас - черги. І Не всі люди стоять по квитки. Наталія свої, до Трускавця, здає! Каже - ситуація зараз надто нестабільна, щоб подорожувати.

Наталія, жителька Дніпра:

Планировали ехать из Днепра в Трускавец. Тоже обстановка не понятная во Львове. Не понятно, может быть введут и тесты здавать. Это вообще сумасшествие конечно. Я чесно говоря, при этой обстановке, я считаю, что нужно делать вакцину. Я одну сделала, сделаю вторую и буду ездить свободно.

Та звісно, не всі хочуть вакцинуватися. Навіть попри нові транспортні правила. На пероні на свій потяг чекає пані Олена. Вона - антивакцинаторка, і цього не приховує.

Олена Цимбал, жителька Дніпра:

На мое решение это никак не повлияет. Не хочу и не буду делать. Не считаю нужным.

Примусової вакцинації в Україні - немає. Чи робити щеплення й справді вирішувати кожному. Але зрозуміло одне - з такою категоричністю вже відзавтра далеко не заїдеш.