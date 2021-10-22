Те, що сталося, годі уявити у найгіршому сценарії. На знімальному майданчику голівудська зірка, актор Алек Болдуїн з реквізитної зброї випадково розстріляв двох людей. Поранив режисера й убив операторку. Згодом з'ясувалося, ця жінка - українка. Галина Хатчинс. Вона довгий час жила в Києві, але потім переїхала до Америки.

Чому стався цей жахливий випадок? Які патрони були у гвинтівці актора? І хто відповість за цю смерть? Усі подробиці - зібрав наш спеціальний кореспондент зі Сполучених Штатів - Дмитро Анопченко.

Це - знімальний майданчик вестерну "Раст"- на ранчо "Бонанза Крік"у штаті Нью-Мексико. Але припарковані тут поліцейські машини - не реквізит, а люди в формі - не актори. Це слідча група, яка з'ясовує обставини трагічної ситуації. Те, що відомо станом на зараз - шістдесяти трирічний актор Алек Болдвін (він у фільмі грає головну роль та працює як продюсер) вистрелив із реквізитної зброї. Набої за правилами мають бути холості, але очевидці кажуть - щось пішло не так, від кулі розлетілись уламки. І ними поранено двох колег актора, які стояли найближче: режисера фільму, Джоела Соуза (він зараз у важному стані - прострелена ключиця), та кінооператора, Галину Хатчинс - її врятувати вже не змогли.

Буквально днями Галина записала це селфі - коли вона у ковбойському капелюсі разом з іншими членами знімальної групи верхи їде прерією. Красива молода жінка, яку журнал American Cinematographer називав "майбутньою зіркою кінематографії".

Їй було лише 42. І колеги, із якими Галина працювала як оператор, кажуть - у Голлівуді (де часто кожен сам за себе) українці вдалося для багатьох стати своєю, навіть рідною.

Густаво Сампайо, кінопродюсер, друг Галини Хатчинс:

Це таке горе! І для мене, і для інших. Це надто складно - розуміти, що вона більше не з нами. Вибачте… (збивається, опускає очі)

Густаво був продюсером короткометражки, яку знімала Галина. Працювали разом і стали близькими. Каже, вмінням дружити й щирістю Галина вирізнялася з-поміж колег.

Густаво Сампайо, кінопродюсер, друг Галини Хатчинс:

Вона була з тих небайдужих людей, хто дивиться в очі, цікавиться, що відбувається у твоєму житті… А не відпрацювали - і все. І це нетипово для людини, яка така затребувана і постійно зайнята на зйомках. Я новий проєкт якраз готував і сказав - хотів би тільки з Галиною працювати, вона така талановита і така крута в тому, що робить!

Киянка, випускниця столичного Інституту журналістики, людина, що говорила про себе - "невтомна мрійниця". По мрію працювати в Голлівуді вона наполегливо йшла пів життя, почавши кар'єру журналістом-розслідувачем зі співпраці з британськими документалістами. Останні роки Галина жила у Лос-Анджелесі. Серед її останніх робіт як оператора - трилер "Darling"- "Дорогенька", і кримінальна драма "Blindfire"- "Постріл всліпу", де за трагічним збігом сюжет розгортається саме навколо випадкового пострілу, коли головний герой вбиває підозрюваного.

Починала асистентом, потім - другим оператором, Галина швидко стала в Голлівуді оператором-постановником, яка вже не напрошувалась на роботу - це із нею прагнули працювати імениті режисери! А от для сина часу часто не вистачало… А тепер він залишився без мами.

Густаво Сампайо, кінопродюсер, друг Галини Хатчинс:

Знаю, що в організаторів зйомок завжди є всі страховки… І профспілка, я переконаний, допоможе піклуватися про її сина. Але це відчуття втрати залишиться в його житті.

Я говорив і з іншими друзями Галини. Не всі погоджуються спілкуватися на камеру, але кажуть - її тут справді любили, вона була яскравою і відкритою, була особистістю...

Шокований і Болдвін, його вже допитала поліція, кажуть - актор дуже переживає і навіть плакав. Зірці поки не висунули жодного обвинувачення, детективи намагаються встановити - якими саме кулями була заряджена його зброя. Знімання припинили - на невизначений термін.