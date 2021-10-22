Киянам - приготуватися. Уже найближчим часом місто перейде в "червону" зону. А вже відсьогодні - школярів відправили на канікули.

Тож коли чекати "почервоніння"? І за якими правилами житиме столиця - Оксана Мурашова розкаже.

Оксана Мурашова, кореспондентка:

Хочете до ресторану або в спортзал? Не забудьте взяти ковід-сертифікат або свіжий ПЛР-тест. У такому режимі вже живуть п'ять українських областей, і скоро до них може приєднатися столиця. Київ вже однією ногою - в "червоній" зоні.

Олексій Кулеба, перший заступник голови КМДА:

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може перевести місто Київ в "червону" зону. Тобто ми на сьогодні в "помаранчевій" зоні, але можемо дуже швидко перейти в "червону".

Як швидко - у мерії не кажуть. Але рахунок іде на дні. І все тому, що ковідна ситуація в місті - погана. Ось що про це напередодні говорив мер:

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Останніми днями до лікарень госпіталізували по півтисячі хворих, більшість з них, на жаль, знаходяться в тяжкому стані, пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень.

А сьогодні Кличко вирішив нагадати, які нові обмеження чекають на киян.

Отже - у "червоній" зоні забороняється відвідувати ресторани й торговельно-розважальні центри. Спортзали й кінотеатри - будуть на замку. Готелі - теж закриються. Але відчинити всі двері зможе... ковідний сертифікат. Усе працюватиме, якщо персонал і клієнти будуть повністю вакциновані. Це ж стосується і навчальних закладів. До речі, вже відсьогодні у столиці школярів відправили на осінні канікули. І скільки вони триватимуть - ще не відомо.

Громадський транспорт навіть у разі "почервоніння" Не зупинятимуть. Але знову ж таки - там теж буде потрібен паспорт вакцинації або - ПЛР-тест. Але чи готові люди до таких заборон?

"Червона" зона буде збільшуватися, але повного локдауну в країні не запроваджуватимуть. Бо економіка - не витримає удару. Таке ще напередодні заявив прем'єр-міністр. А от щоб усі карантинні обмеження були зняті - треба вакцинуватися. Щеплених має бути 70 відсотків. Наразі ця цифра - учетверо менша.