Віктор Медведчук прокоментував мітинги біля свого будинку [ Редактировать ]
Одразу два мітинги влаштували біля будинку Віктора Медведчука.
Симпатики політика вимагали його звільнення і увімкнули радянські пісні. Противники, навпаки, вимагали суворішого покарання для народного депутата. Вони - запалили фаєри. Ще до початку акції біля будинку посилили охорону. Тож минулося без сутичок. Сам Медведчук прокоментував це так.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Уже двумя решениями суда по разным уголовным делам мне определена мера пресечения, как нахождение под домашним арестом.
Так вот, это не первая акция, которую производят национал-радикалы. Более того, они делают это организовано, целеустремленно для того, чтобы психологически оказывать давление на меня и самое главное - на членов моей семьи, потому что на меня у них с этим ничего не получится, то есть это очередной проигрыш их. Но кто это организует, и кто этим руководит? Безусловно, это делает власть.
по теме
Збільшити витрати на субсидії. І відчутно підняти пенсії та прожитковий мінімум. Це вимоги опозиції.
Прокуратура просить для політика арешту з альтернативою застави в мільярд гривень. Народний депутат ще до початку засідання журналістам заявив - таких грошей у нього немає. І заплатити їх він просто не взмозі. Бо через санкції заблоковані всі рахунки його сім'ї.
Опозиція критикує і відставку Разумкова, й імітацію роботи.
Він зустрівся зі своїм колегою, міністром оборони України, та з президентом. І зробив кілька надважливих заяв, і вкотре запевнив: Штати - вірний союзник України.
Гості обговорювали аспекти законопроєкту про держбюджет