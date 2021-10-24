Суд над Віктором Медведчуком : це розправа над політичними опонентами - ОПЗЖ

Прокуратура просить для політика арешту з альтернативою застави в мільярд гривень. Народний депутат ще до початку засідання журналістам заявив - таких грошей у нього немає. І заплатити їх він просто не взмозі. Бо через санкції заблоковані всі рахунки його сім'ї.