Тяжких хворих медики екстрено евакуюють до іншого ковід-стаціонару, де кисень ще є.

Закупівлі у Польщі, вочевидь, не допомогли опорній ковід-лікарні Одеси. Минулої ночі кисень там закінчився. Десятки пацієнтів, що потребують вентиляції легень довелося терміново евакуювати до іншої лікарні. Чи всі хворі перенесли евакуацію та чому взагалі трапилася ця надзвичайна ситуація -розкаже наш одеський кореспондент Андрій Анастасов.

В Одеському обласному центрі соціально значущих хвороб закінчився кисень! Тяжких хворих медики екстрено евакуюють до іншого ковід-стаціонару, де кисень ще є. На ношах у спецзахисті заносять пацієнтів до реанімобілів.

Осторожно, да! Девочки, идите помогайте со стороны водителя! Раз, два, три! Поехали!

Загалом сюди, на вулицю Ядова, евакуювали сорока трьох пацієнтів у тяжкому та середньотяжкому стані. Медики запевняють: їхнє самопочуття не погіршилось.

Катерина Лотощенко, завідувачка відділення Одеського обласного центру соціально значущих хвороб:

Мы об этом говорим уже несколько дней, кислород нам доставляют, но в очень малых количествах, он быстро заканчивается, потому что расход кислорода увеличивается: пациенты крайне тяжелые, им требуется большой объем!

Від самого ранку біля лікарні на Ядова зібралися десятки родичів пацієнтів. Прийшли відвідати близьких. Дружину Івана привезли сюди вночі.

Іван, чоловік пацієнтки:

Там закончился кислород! Представляете на минутку? Просто не укладывается, понимаете? Можно где-то ошибиться, можно еще что-то, но это масштаб, как это?!

В обласному Департаменті охорони здоров'я пояснюють: напередодні ввечері постачальник не доправив до відділення кисень в зазначений термін. Така ситуація наразі майже в усіх ковідних лікарнях Одещини.

Наталія Одарій-Захар'єва, директорка Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації:

На сьогодні ми всі знаємо, що в Україні призупинені два заводи, які виробляють кисень, але дана ситуація повністю контролюється.

В обладміністрації запевняють: у відділенні на Ядова кисню вистачить до наступного тижня. І вже домовились з іншим підприємством про додатковий обсяг поставок. Перебої з киснем тут уже понад місяць.

Світлана Єсипенко, генеральний директор Одеського обласного центру соціально значущих хвороб:

Я хочу в этой связи выразить огромную благодарность всем сотрудникам центра социально значимых болезней и бригадам экстренной помощи, которые включились в эту работу!

Постачальники кисню пояснюють: усе через профілактичну зупинку на виробництвах та технічні роботи... Тож коло замкнулося.