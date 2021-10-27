Вагітна в одинадцять. На Закарпатті готується до пологів неповнолітня дівчинка. Завагітніла вона начебто від 14-річного хлопця з Київщини. Замість того аби відвідувати школу дівчинка поїхала з батьками на заробітки. Поки батьки дітей ходили на роботу, ті грали у недитячі ігри. Про вагітність дочки дізнались запізно.. на 5му місяці.

Що кажуть про перебіг вагітності медики і проти кого поліція відкрила кримінальну справу? - Мар'яна Мартин розкаже.

Одинадцятирічна Біанка нещодавно повернулася зі столиці в рідне Закарпаття - ромське поселення в селі Гать. Її велика родина - батьки, бабуся, брат, сестра та племінник - усі живуть у цьому невеликому будиночку. Та вже через місяць у родині буде поповнення. Біанка стане наймолодшою мамою в Україні.

-Хлопчик, як ти назвеш? -Не знаю, покищо не придумала гарне імя яке нєт у сімї

Про те, що Біанка вагітна, її батьки дізналися, коли донька була вже на 5-му місяці. Її мати Рита розповідає: спочатку була шокована. Згодом - змирилася.

Рита - мати Біанки, жителька села Гать:

Вона почала багато їсти, я спершу подумала: ну буває - додала у вазі. А потім бачу, що живіт круглий - вагітна. Я беру на себе відповідальність за виховання майбутнього онука. Плюс наскільки ми знаємо, батько дитини з Київської області. Але ми не знаємо ні його, ні де саме він проживає.

Останні кілька років родина жила в Києві, батьки працювали на сміттєзвалищі. Саме в столиці Біанка випадково й познайомилася з чотирнадцяти-річним хлопцем...

Біанка:

Ну я його побачила і начали подружиськи общатся, а потом він начав до мене приходити і общатся, і так получилося … ну, любила … когда ми ідем на мусорку такі молоді дівчата подивимося на якогось хлопця, понравився і вже зразу ідемо. І потом мама тока бачить шо в нас росте живот. Не тока я такая

Через загрозу передчасних пологів у середині жовтня дівчина лежала "на збереженні" в Берегівській лікарні. Медики - стабілізувати її стан. Кажуть, перебіг вагітності нормальний. Дівчина - вдома, і на обліку в сімейного лікаря. Нині Біанка мала б ходити до школи. У шостий клас.

Мар'яна Мартин, кореспондентка:

А ось це школа, в якій навчалася Біянка. Однак дівчинку тут не пам'ятають. Бо після закінчення першого класу, 5 років тому, сюди вона більше не приходила.

І таких випадків, коли діти ромської національності не відвідують навчання та передчасно починають доросле життя, чимало. У цій школі третина учнів - роми. І лише половина з них отримає атестат.

Еріка Роман, директорка Гатянського ліцею імені Ковача Вільмоша:

Класні керівники проводять постійну додаткову роботу з дітьми ромського етносу, відвідують сім`ї, проводять профілактичні бесіди з батьками, але, на жаль, дуже багато батьків виїжджають за межі нашого населеного пункту на заробітки

Доволі часто такі діти й рано народжують. Медики Ужгорода мають уже неабиякий досвід з ранніх пологів.

Ірина Пацкан, головний експерт департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації:

У нас до 14 років в рік приблизно стабільно народжують 35 - 42, 52. З 15 до 17 у нас ще більше пологів найбільше у нас ці пологи у ромського населення відповідно там прийнято, якщо юна мамочка, вони оформлюють опікунство.

Де саме народжуватиме - Біанка ще не вирішила. Але медики вже кажуть - треба готуватися до кесаревого розтину. У дівчинки ще не сформований таз.

І цим випадком зацікавилися правоохоронці. Порушили кримінальне провадження за статтею "зґвалтування малолітньої дитини".

Анна Дан, речниця ГУ Нацполіції в Закарпатській області:

Будемо встановлювати, коли саме це сталося, ну і звичайно, хто причетний до цієї події, тобто хто є батьком. Звичайно, коли йде мова про 11-ти річну дівчинку, то будуть виникати запитання і до батьків

Щодо Біянки, то дівчинка винним у своїй вагітності нікого не вважає. І батька майбутньої дитини, каже, кохає.

Біанка:

Я буду виховувати, купати, і буду доглядати за ним, короче всьо буде хорошо.

Підготуватися до материнства в дівчинки - залишилося обмаль часу - народжувати їй уже в кінці листопада.