На Харківщині виникла масштабна пожежа на автозаправці [ Редактировать ]
Масштабна пожежа на Харківщині. Біля Рай-Оленівки вибухнула автозаправка.
Ущент згоріли дві вантажівки. І лише дивом ніхто не постраждав. Причиною вибуху, повідомили в ДСНС стала розгерметизація підземного контейнера з газом.
Вогнеборці пожежу локалізували. Утім, залишки газового конденсату горять досі.
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Аварія сталася через розгерметизацію підземної ємності з газом
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