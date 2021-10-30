Группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова активно помогает украинским медикам в борьбе с пандемией, обеспечивая больницы оборудованием и медикаментами. Только в октябре Метинвест поставил более 600 тонн в больницы Киева и еще восьми областей Украины для лечения больных коронавирусом. Об этом заявил директор департамента регионального развития Группы Александр Вишняков в эфире шоу "Свобода слова" Савика Шустера.

- Метинвест – это крупнейший металлургический холдинг. Как социально ответственный бизнес, мы всегда приоритетно направляем инвестиции именно в медицину, потому что эти инвестиции спасают жизни. Это самое ценное, и это философия Рината Ахметова, – сообщил директор департамента регионального развития Группы Метинвест Александр Вишняков.

Кислород в больницы для лечения больных коронавирусом Метинвест поставляет с прошлого года.

- В городах присутствия компании мы вышли с инициативой обеспечивать больницы кислородом и построить кислородные станции чтобы отказаться от баллонов. Поэтому больницы Мариуполя, Запорожья, Покровска, Авдеевки сегодня получили новые станции, которые уже работают, и туда Метинвест бесплатно поставляет кислород, – рассказал Вишняков

- В октябре, во время дефицита кислорода на рынке и роста заболеваемости, мы стали получать обращения от врачей, от исполнительной власти – все просили помочь кислородом. Поэтому мы собрали оперативный штаб, создали план действий и отреагировали на все запросы, которые были, – добавил директор департамента.

Сейчас Метинвест отгружает больницам в среднем порядка 80 тонн кислорода в сутки. Одна тонна кислорода помогает выжить примерно ста пациентам. Таким образом, благодаря кислороду, произведенному Группой Метинвест, ежедневно поддерживаются жизни 8000 украинцев.

- Производство стали и спасение жизней – это несопоставимые вещи. Мы отдаем все, чтобы продолжать спасать жизни жителей Украины, – заключил Вишняков.

В металлургии кислород необходим для того, чтобы производить сталь или чугун. Кислород используется как продукт горения в технологической цепочке. Кислород, который получают в ходе сепарации на металлургических предприятиях, по своим параметрам соответствует медицинскому.

Кислород на комбинатах проверяют лаборатории, аттестованные Гослекслужбой. Согласно этим пробам, его можно применять для пациентов, больных COVID-19. В начале этой недели в украинских больницах начал заканчиваться кислород для больных коронавирусом. Проблемы возникли по двум причинам: во-первых, больные с новым штаммом коронавируса «Дельта» нуждаются в кислороде больше. А во-вторых, два основных производителя кислорода в Украине остановились на плановый ремонт. Еще один завод закрылся из-за технических неисправностей. Но металлурги пришли на помощь в борьбе с коронавирусом.

В целом, за 15 лет своего существования Метинвест направил около 350 миллионов гривен в сферу здравоохранения. В частности, больницы Запорожья, Мариуполя, Авдеевки и Покровска получили новые кислородные станции, которые сегодня стабильно работают и спасают жизни, а Метинвест бесплатно передает им кислород.