Цена на газ в Европе выросла на 11% на фоне остановки прямой прокачки газа в Германию из России по газопроводу Ямал - Европа и начала реверсных поставок в субботу, 30 октября. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, передает ТАСС.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов поднялась до почти $861 за тысячу кубометров, или 72 евро за МВт⋅ч. Общий рост цены превышает 11%.

Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась утром в субботу, 30 октября. После этого начался реверс газа в обратном направлении.

По данным оператора польской сети газопроводов Gaz-System, газ поступает по Ямал - Европе на территорию Польши с востока, но последующая прокачка на запад в Германию в настоящий момент не ведется.

Кроме того, Алжир приостановил поставки газа в Испанию через территорию Марокко по газопроводу Магриб - Европа из-за конфликта с Марокко. Алжир продолжит выполнять свои обязательства перед испанским партнером, используя газопровод Medgaz (проложен от крупнейшего газового месторождения Алжира Хасси-Рмель до Испании) и танкеры для перевозки сжиженного природного газа.

В пятницу, 29 октября, цена газа в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 17 сентября.

Как сообщали "Подробности", с 1 ноября для украинцев, впервые за долгое время, понизят тарифы на газоснабжение.