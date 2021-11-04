Олексія Резнікова привітали у генштабі Збройних сил [ Редактировать ]
І майже відразу після призначення - нового міністра оборони привітали у відомстві та Генштабі Збройних сил. Олексія Резнікова - представляв Володимир Зеленський.
Олексій Резніков, міністр оборони України:
Я два роки вів перемовини з росіянами й чудово знаю хто наш противник. Його можна зупинити, якщо давати відсіч. Ми зробимо все необхідне для підвищення обороноздатності нашої країни.
Володимир Зеленський, президент України:
Я дуже хотів би, щоб Олексій Резніков показав важливі зміни у Збройних силах, на які чекають не тільки армія, а й сім'ї наших шановних військових. Зокрема, це реформування умов життя та умов роботи нашої армії.
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