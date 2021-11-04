І майже відразу після призначення - нового міністра оборони привітали у відомстві та Генштабі Збройних сил. Олексія Резнікова - представляв Володимир Зеленський.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Я два роки вів перемовини з росіянами й чудово знаю хто наш противник. Його можна зупинити, якщо давати відсіч. Ми зробимо все необхідне для підвищення обороноздатності нашої країни.

Володимир Зеленський, президент України: