Гойдалка, яка до лікарні доведе. На Черкащині двоє дітей травмувалися на інклюзивних майданчиках, які створили спеціально для дітей з інвалідністю. У малечі серйозні травми, а нещасні випадки можуть бути не останніми.

Чому дитячі конструкції стали небезпечними для маленьких відвідувачів - цікавились мої колеги.

Цей яскравий майданчик у Черкасах з'явився лише кілька тижнів тому, але вже став улюбленим місцем відпочинку малечі й підлітків. Створили цю ігрову зону переважно для дітей з особливими потребами. Хоча бавитися там - не зупиняють нікого…

Днями подібні розваги на гойдалці для візочників ледь не закінчилися трагедією. З майданчика двоє дівчат потрапили одразу до травматології.

Василь Безкоровайний, дитячий лікар-травматолог Черкаської обласної дитячої лікарні:

В обох дівчаток були діагностовані травми тазу - перелом кісток тазу без зміщення. Травми отримані внаслідок падіння з гойдалки на дитячих майданчиках.

Та, вочевидь, про прикрий випадок черкаські підлітки вже забули - і тут знову справжній ажіотаж. Ці дівчатка навіть не здогадувалися, що майданчик інклюзивний.

Нам подобалось, а потім ми узнали, що для інвалідів. - Ця ж теж гойдалка для людей з інвалідністю. - Да?

Під час інциденту постраждали не тільки діти - поламалася й гойдалка. Її відновили, а дирекція парків, приставила до майданчика охоронців. Дітей звідси ніхто не проганяє - їм тільки пояснюють, як поводитися на таких спеціальних атракціонах.

Сергій Рубан, директор Черкаського комунального підприємства "Дирекція парків":

Ми два охоронці поставили - один був в парку, поставили два й один з них, з наших працівників сказав, що такого не чув за 60 років життя, як за два дні батьки наговорили на цьому майданчику тому, що він підходить, робить зауваження як ним користуватись.

Хоча проблема інклюзивних майданчиків не тільки в культурі відвідувачів. Деякі конструкції потенційно небезпечні й для самих дітей з інвалідністю - виробник не врахував усі особливості.

Насправді оце має бути вище, якась… Тому, що тут буде захист, а я можу перевернутись - мають бути вищі по висоті поручні.

Представниця уповноваженого з прав людей з інвалідністю запевняє - страшного тут немає. Подібний проєкт у цілому для України новий і виробників інклюзивних атракціонів у нас не так уже й багато. Усі зауваження щодо гойдалок обов'язково буде враховано й виправлено.

Леся Валяєва, представник уповноваженого уряду з прав осіб з інвалідністю в Черкаській області:

В даній ситуації виробник теж занотував зауваги й він їх буде усувати. Якщо не вдасться, то взагалі цю гойдалку просто знімуть і замінять одномісною.

Якщо ж конструкційні проблеми незабаром вирішать, то от із поведінкою відвідувачів боротися довше. У Черкаській дирекції парків просять батьків і дітей звертати увагу на інформаційні таблички й з розумінням ставитися до зауважень.