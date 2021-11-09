Служба безпеки України підтвердила затримання колишнього бойовика терористичної "ДНР" Дениса Куликовського, який був комендантом донецької в'язниці "Ізоляція".

За даними слідства, Куликовський брав безпосередню участь у вбивствах та тортурах українських полонених. Раніше про затримання бойовика повідомив журналіст Станіслав Асєєв. Свого часу він сам утримувався ізоляції і був звільнений у ході обміну полоненими у 2019 році. За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, затримання провела контррозвідка спецслужби. Невдовзі суд обиратиме Куликовському запобіжний захід.

Артем Дехтяренко, речник СБУ: