Великобритания перебросит спецназ в Украину: что произошло [ Редактировать ]
Великобритания готовится отправить свое спецподразделение на территорию Украины в связи с возможным военным вторжением со стороны России. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на собственные источники.
Таким образом, спецподразделение численностью 400 человек может быть отправлено в любую минуту. Подразделения SAS и парашютного полка были предупреждены, что они могут быть отправлены в Украину в течение нескольких часов.
От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы улететь в Украину и либо приземлиться, либо спуститься с парашютом. Они подготовились для обоих случаев.
Отмечается, что глава внешней разведки Великобритании МИ-6 доложил премьер-министру страны, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.
Читайте также, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Кулеба рассказал своему европейскому коллеге о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму, а также вдоль украинских границ.
Кроме того, американские чиновники США предупредили представителей Евросоюза о том, что Россия рассматривает вариант вторжения в Украину. Москва не планирует сейчас начинать войну с Киевом, но готова применить силу "в случае необходимости".
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