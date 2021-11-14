Великобритания готовится отправить свое спецподразделение на территорию Украины в связи с возможным военным вторжением со стороны России. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на собственные источники.

Таким образом, спецподразделение численностью 400 человек может быть отправлено в любую минуту. Подразделения SAS и парашютного полка были предупреждены, что они могут быть отправлены в Украину в течение нескольких часов.

От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы улететь в Украину и либо приземлиться, либо спуститься с парашютом. Они подготовились для обоих случаев.

Отмечается, что глава внешней разведки Великобритании МИ-6 доложил премьер-министру страны, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

Читайте также, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Кулеба рассказал своему европейскому коллеге о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму, а также вдоль украинских границ.

Кроме того, американские чиновники США предупредили представителей Евросоюза о том, что Россия рассматривает вариант вторжения в Украину. Москва не планирует сейчас начинать войну с Киевом, но готова применить силу "в случае необходимости".