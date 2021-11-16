Безпеку на українських кордонах через ситуацію в Білорусі, обговорюватимуть цього тижня в парламенті і чекають на звіт міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

А в четвер депутати, ймовірно, зберуться на позачергове засідання. У монобільшості припускають -розглядатимуть фінансові законопроєкти. А ще у планах нардепів ухвалення документа про підтримку малого та середнього бізнесу.