Верховна Рада обговорить безпеку на українських кордонах [ Редактировать ]
Безпеку на українських кордонах через ситуацію в Білорусі, обговорюватимуть цього тижня в парламенті і чекають на звіт міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
А в четвер депутати, ймовірно, зберуться на позачергове засідання. У монобільшості припускають -розглядатимуть фінансові законопроєкти. А ще у планах нардепів ухвалення документа про підтримку малого та середнього бізнесу.
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