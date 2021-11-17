Естонія прокладає колючий дріт на кордоні з Росією [ Редактировать ]
130 кілометрів колючого дроту прокладе Естонія на спільному кордоні з Росією. Відповідне рішення ухвалив уряд країни на тлі міграційної кризи, яку спровокував режим Лукашенка. І поки на рубежі встановлюватимуть паркан із колючого дроту, Прем'єр-міністр Кая Каллас наказала терміново звести тимчасові бар'єри. Спорудити стіни на кордоні з Білоруссю раніше вирішили Польща і Литва.
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Відповідне рішення ухвалив уряд країни на тлі міграційної кризи, яку спровокував режим Лукашенка.
Спорудити стіни на кордоні з Білоруссю раніше вирішили Польща і Литва.
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